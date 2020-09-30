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سياسة

قاضية فدرالية أميركية تقبل دعوى عائلات ليبية ضد حفتر

عائلات ليبية أقامت في فبراير/شباط الماضي دعوى ضد حفتر تتهمه بالمسؤولية عن مقتل مدنيين ليبيين خلال هجوم على بنغازي عام 2014 (الجزيرة)
عائلات ليبية أقامت في فبراير/شباط الماضي دعوى ضد حفتر تتهمه بالمسؤولية عن مقتل مدنيين ليبيين خلال هجوم على بنغازي عام 2014 (الجزيرة)
29/9/2020

قررت قاضية فدرالية بولاية فرجينيا الأميركية الثلاثاء قبول الدعوى المقامة ضد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، معتبرة أن الدعوى تضم ما يكفي من المعطيات للمضي بها قدما، ورفضت القاضية دفوعات الدفاع بأن حفتر يتمتع بالحصانة.

ومنحت القاضية ليوني برينكيما وزارة الخارجية مهلة ٦٠ يوما قابلة للتجديد لإبداء وجهة نظرها في القضية، بما أن دفاع حفتر يدعي أنه يجب أن يتمتع بالحصانة.

وكانت عائلات ليبية أقامت في فبراير/شباط الماضي دعوى ضد حفتر تتهمه بالمسؤولية عن مقتل مدنيين ليبيين خلال هجوم على بنغازي عام 2014.

ويسمح قانون حماية ضحايا التعذيب للناجين من تلك الجرائم بمقاضاة السلطات الأجنبية للحصول على تعويضات في المحاكم الأميركية.

 

المصدر : الجزيرة

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