تغطية مباشرة لأول مناظرة رئاسية أميركية.. سجال بين ترامب وبايدن بشأن كورونا والضرائب وترشيح قاضية للمحكمة العليا

شهدت أولى المناظرات الرئاسية بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن، في كليفلاند بولاية أوهايو الأميركية، احتداما للسجال بين المرشحين بشأن التعامل مع فيروس كورونا والإقرار الضريبي وترشيح قاضية للمحكمة العليا، وفيما يلي أبرز ما يدور فيها:

ترامب: لدينا مرشحة مثالية لشغل المنصب الشاغر في المحكمة العليا الأميركية.

بايدن: الانتخابات بدأت وعلينا أن ننتظر نتائجها قبل ترشيح من يشغل المنصب الشاغر في المحكمة العليا.

بايدن: ليس من اللائق ترشيح من يشغل المنصب الشاغر في المحكمة العليا حتى إجراء الانتخابات.

ترامب: لم يتم انتخابي ٣ سنوات وإنما ٤ سنوات ومن حقي أن أرشح من يشغل المنصب الشاغر في المحكمة العليا.

بايدن: مرشحة ترامب لشغل المنصب الشاغر في المحكمة العليا ترى أن قانون الرعاية الصحية غير دستوري.

بايدن: أنا الحزب الديمقراطي حاليا وما أوافق عليه هو ما يتبناه الحزب الديمقراطي.

بايدن: لا خطة لدى ترامب بشأن التعامل مع جائحة كورونا وقد أخفى خطورتها منذ البداية عن الأميركيين.

ترامب: الصين تتحمل مسؤولية جائحة كورونا وهي التي تتحمل الخطأ.

بايدن: أنا لا أثق بحديث ترامب عن اللقاحات الخاصة بالجائحة ولكن أثق بالعلماء.

ترامب: لا أحد يعرف كم عدد من لقوا حتفهم جراء كورونا في الصين أو روسيا وأنا أنقذت الأرواح بعد إغلاقي الحدود.

ترامب: نحن على بعد أسابيع من الحصول على لقاح لفيروس كورونا وبايدن لا يملك أي قدرة للقيام بما قمنا به.

ترامب: سنحصل على اللقاح قبل الصيف المقبل والقول عكس ذلك ليس سوى تصريح سياسي.

بايدن: ترامب هو نفسه الذي تنبأ بزوال فيروس كورونا بحلول موسم الحر.

ترامب: بايدن يريد إغلاق بلادنا وأنا أريد أن أبقيها مفتوحة وقد تعلمنا الكثير من فيروس كورونا.

ترامب: لدينا أكبر اقتصاد في العالم لكننا أغلقناه بسبب الجائحة الصينية.

ترامب: بايدن لا يريد تنظيم مهرجانات كبيرة لأنه لن يشارك أحد فيها.

بايدن: ترامب يريد فتح الاقتصاد بينما العديد من الولايات تعاني من ويلات جائحة كورونا.

ترامب: الأميركيون يريدون عودة الحياة إلى طبيعتها وفتح الاقتصاد والمدارس.

ترامب: دفعت ملايين الدولارات كضريبة دخل على مدى سنوات عديدة.

ترامب: دفعت ملايين الدولارات كضريبة الدخل وسترون إقراراتي الضريبية بمجرد أن تكون جاهزة.

بايدن: ترامب دفع 750 دولارا فقط كضريبة دخل وسأدفع بإصلاحات ضريبية حال فوزي بالانتخابات الرئاسية.

بايدن: ترامب استغل قانون الضرائب لصالحه وسألغي قانون الاستقطاعات الضريبية.

ترامب: دفعت ملايين الدولارات كضرائب عن الدخل خلال عامي 2016 و2017.

بايدن: ما يهم ليس الحديث عن عائلتي أو عائلة ترامب وإنما التركيز على ما يهم الشعب الأميركي.

بايدن: قضايا العرق وموقف ترامب من اليمين المتطرف هو ما جعلني أقرر خوض الانتخابات.

ترامب: لا يحظى بايدن بأي دعم من قوات إنفاذ القانون ولو حصل على دعمهم سيخسر دعم اليسار المتطرف.

بايدن: يجب النظر إلى ما يفعله ترامب وليس إلى ما يقوله في قضايا العرق.

بايدن: الغالبية العظمى من عناصر الشرطة في الولايات المتحدة شرفاء ولكن ثمة تفاحات فاسدة.

ترامب: الاحتجاجات العرقية لم تكن سلمية والولايات التي يديرها الديمقراطيون شهدت أعمال عنف.

بايدن: أوضحت بجلاء أنه يجب محاسبة من يرتكب أعمال العنف خلال الاحتجاجات.

ترامب: ارتفاع الجرائم في مدن أميركية كبرى أمر له علاقة بالحزب الذي يدير تلك المدن.

ترامب: جميع أعمال العنف التي نراها حاليا ليست من اليمين المتطرف وإنما من اليسار.

ترامب: يجب انتخابي لأنه لم يقدم أحد ما قدمته خلال 3 سنوات ونصف من ولايتي الأولى.

بايدن: بلادنا أصبحت تحت إدارة ترامب أكثر فقرا وزاد الأثرياء غنى وصرنا نعاني من الانقسام.

ترامب: اتفاق باريس للمناخ كان كارثيا ويجب أن نفعل كل ما في وسعنا للحصول على مياه وهواء نقيين.

ترامب: قد لا نعرف من الفائز بالانتخابات في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني بسبب التصويت عبر البريد.

ترامب: تباع بطاقات التصويت عبر البريد في بعض الأحيان وثمة حالات تم التخلص منها.