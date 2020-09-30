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سياسة|أذربيجان

القدرات العسكرية لأرمينيا وأذربيجان.. سلاح روسي يضرب بعضه بعضا

30/9/2020

تتفاوت القدرات العسكرية بين كل من أرمينيا وأذربيجان، اللتين تخوضان منذ أيام حربا جديدة في إقليم ناغورني قره باغ. فالجيش الأذري يصنف عالميا في الرتبة 64 من أصل 138 دولة، في حين يصنف الجيش الأرمني في الرتبة 111، حسب تصنيف عام 2020 الذي أصدره الموقع العسكري المتخصص غلوبال بوير فاير (globalfirepower).

لكن القاسم المشترك في القدرات والتجهيزات العسكرية بين الدولتين أنهما تستخدمان معا أسلحة جلها روسية الصنع، أو ورثها البلدان عن الاتحاد السوفياتي، حيث كانا جزءا منه قبل انهياره سنة 1991.

فالطائرات التي يملكها كلا الجيشين أغلبها من طراز "سوخوي" (Sukhoi) أو ميغ (MiG)، والدبابات التي بحوزتهما هي من طراز "تي-90" (T-90) أو "تي-72" (T-72)، والمنظومات الصاروخية من طراز "إس-300" (S-300)، أو سميرتش (Smerch) أو كاسيرغا (Kasirga)، أو توشكا (Tochka)، وكل هذه الأنواع من الأسلحة تحمل بصمة روسية، كما يملك كلاهما بعضا من الأسلحة الإسرائيلية الصنع.

وفي ما يلي مقارنة بين القدرات العسكرية للبلدين:

أرمينيا:

تعداد القوات
ميزانية الدفاع: تقريبا 1.4 مليار دولار
عدد أفراد الجيش: 245 ألفا
عدد الجنود العاملين حاليا: 45 ألفا
عدد جنود الاحتياط: 200 ألف

سلاح الجو
4 مقاتلات من طراز "سوخي-30" (هناك 8 أخرى تحت الطلب تنتظر التسليم)
13 طائرة إسناد عسكري
27 مروحية (15 من طراز "ميغ 24″، و12 من طراز "ميغ 8")
3 طائرات نقل عسكري
13 طائرة للتدريب العسكري

العتاد الجوي في إقليم ناغورني قره باغ الذي يسيطر عليه انفصاليون أرمن:
طائرتان للإسناد العسكري
9 مروحيات

العتاد البري الأرمني
110 دبابات
748 مدرعة
38 مدفعا ذاتي الحركة
150 مدفعا ميدانيا
68 راجمة صواريخ

العتاد البحري
ليست لأرمينيا قوات بحرية لأنها ليس لها منفذ على البحر

أذربيجان:

تعداد القوات
ميزانية الدفاع نحو 2.8 مليار دولار
عدد أفراد الجيش 426 ألفا
عدد الجنود العاملين حاليا: 126 ألفا
عدد جنود الاحتياط: 300 ألف

سلاح الجو:
17 مقاتلة (5 من طراز "ميغ 21″، و12 من طراز "ميغ 29")
88 مروحية
12 طائرة للإسناد الجوي من طراز "سوخوي-25"
طائرة واحدة للنقل العسكري
29 طائرة للتدريب العسكري

العتاد البري:
570 دبابة
162 راجمة صواريخ
1451 مدرعة
187 مدفعا ذاتي الحركة
227 مدفعا ميدانيا

العتاد البحري
فرقاطة واحدة
4 غواصات
13 سفينة للدوريات
7 كاسحات ألغام بحرية
31 سفينة حربية

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع إلكترونية

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