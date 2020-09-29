سقوط قتلى في إطلاق نار بولاية أوريغون الأميركية

سقط عدة قتلى في حادث إطلاق نار بمنزل في ولاية أوريغون الأميركية، حسب بيان صادر عن الشرطة مساء الاثنين.

وقال رئيس شرطة مقاطعة ماريون إنهم تعاملوا مع واقعة تنطوي على احتمال احتجاز رهائن في منزل بجنوب شرق "سالم" وإن مفاوضا مدربا تحدث مع المشتبه به.

وأضاف في بيان "وقع إطلاق نار. وفي نهاية المطاف سقط عدة قتلى خلال هذه الواقعة ومن بينهم المشتبه به".

ومن حين لآخر تشهد المدن الأميركية حوادث إطلاق نار ، مما يؤدي لسقوط العديد من القتلى والجرحى.

وقبل أسبوع أعلنت الشرطة الأميركية مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين إثر إطلاق نار في حفل بولاية نيويورك.