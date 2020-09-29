"حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني يفصل مسؤولا أراد قتل اللاجئين

فصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف -أمس الاثنين- مسؤولا ظهر في لقطات صُورت خلسة قبل أشهر، وهو يتحدث عن إمكانية قتل اللاجئين بالغاز.

وفي التسجيل الذي صوره تلفزيون "بروزيبن" سرا في فبراير/شباط، كان المتحدث باسم الحزب في ذلك الوقت كريستيان لوت يتحدث في مقهى ببرلين إلى شخص ظن أنه متعاطف مع ما يواجهه حزبه من تحديات.

ولدى سؤاله عما إذا كان حزب "البديل من أجل ألمانيا" يريد رؤية المزيد من المهاجرين، أجاب "نعم"، وقال "لأن الأمور بعد ذلك ستسير بشكل أفضل بالنسبة للحزب. لا يزال بإمكاننا إطلاق النار عليهم جميعا بعد ذلك.. أو قتلهم بالغاز، أيهما تريد. لا يهمني الأمر في كلتا الحالتين!".

وذكرت صحيفة "دي تسايت" أنها اطلعت على التسجيل المصور، مضيفة أن لا شيء يشير إلى أن لوت كان يمزح.

وأعلنت وسائل إعلام ألمانية أمس الاثنين فصل لوت من عمله مسؤولا في المجموعة البرلمانية للحزب.

وكان الحزب أقال لوت بالفعل من منصب المتحدث الرسمي باسمه في أبريل/نيسان، بسبب رسالة بالبريد الإلكتروني كتب فيها أن كلمة "فاشية" صارت مبتذلة من كثرة الاستخدام.