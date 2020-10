هل تؤثر تهمة تهرب ترامب من دفع الضرائب على حظوظه في الانتخابات؟

زاد تقرير صحيفة نيويورك تايمز حول سجل الرئيس دونالد ترامب الضريبي الأميركيين انقساما عشية المناظرة الرئاسية الأولى، وقبل 5 أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية.

وتراوحت آراء خبراء تحدثت إليهم الجزيرة نت بين التضخيم من قيمة قضية تهرب ترامب الضريبي، في حين أكد آخرون أن القضية ليست إلا زوبعة في فنجان، ولن يكون لها أي تأثير على حظوظ الرئيس ترامب الرئاسية.

وكشفت نيويورك تايمز أن الرئيس ترامب لم يدفع سوى 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الفدرالية في عامي 2016 و2017، بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد مشروعاته التجارية خسائر فادحة كي يحدث توازنا مع إيراداته التي بلغت مئات الملايين من الدولارات.

ونفى ترامب صحة هذا التقرير خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، ووصفه بأنه "أخبار كاذبة تماما". وبرر عدم كشفه عن سجله الضريبي باستمرار وكالة الضرائب الأميركية في تدقيق ومراجعة هذه السجلات.

ويخوض ترامب حاليا معركة قضائية مع ممثلي الادعاء في مدينة نيويورك والديمقراطيين بالكونغرس الذين يسعون للحصول على إيراداته.

وجدير بالذكر أن القانون الأميركي لا يفرض على الرؤساء أو المرشحين نشر تفاصيل بياناتهم المالية؛ إلا أن كل الرؤساء منذ بداية سبعينيات القرن الماضي في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون قاموا بهذه الخطوة.

واختفت أي تعليقات على قضية ضرائب ترامب من حسابات قادة الكونغرس الجمهوريين الذين اختاروا تركيز جهودهم للترويج للقاضية إيمي باريت، التي رشحها ترامب لشغل المقعد الشاغر بالمحكمة العليا.

أما الديمقراطيون، فقد ركزوا على تهمة تهرب ترامب الضريبي، وطالبوا الرئيس بالكشف عن تفاصيل حساباته المالية للشعب الأميركي.

من جانبها، سخرت ألكسندرا أوكاسيو كورتيز، النائبة الديمقراطية بمجلس النواب، وغردت تقول "خلال عامي 2016 و2017، دفعتُ آلاف الدولارات سنويا كضرائب عن دخلي من العمل كنادلة في مطعم، في حين دفع ترامب 750 دولار. لقد ساهمت النادلات والمهاجرون غير الشرعيين بأكثر مما ساهم به ترامب. لم يهتم دونالد ترامب ببلدنا مطلقا.. فقط يهتم بنفسه ومصالحه، رئيس محتال".

In 2016 & ‘17, I paid thousands of dollars a year in taxes *as a bartender.*

Trump paid $750.

He contributed less to funding our communities than waitresses & undocumented immigrants.

Donald Trump has never cared for our country more than he cares for himself. A walking scam. https://t.co/VZChbp8htu

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 28, 2020