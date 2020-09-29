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سياسة|تركيا

حديث عن زيادة الوجود العسكري الأميركي في اليونان.. واشنطن تُجدد دعمها للحوار بين أثينا وأنقرة في أزمة شرق المتوسط

رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتوستاكيس (يسار) يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في جزيرة كريت (رويترز)
رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتوستاكيس (يسار) يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في جزيرة كريت (رويترز)
29/9/2020

التقى رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتوستاكيس وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في القاعدة العسكرية الأميركية بجزيرة كريت، حيث جددت واشنطن دعمها للحوار بين اليونان وتركيا.

وقال بومبيو إن القاعدة البحرية الجديدة في كريت ستسهم في تعزيز التعاون بين القوات البحرية الأميركية واليونانية، مشيرا إلى أن اليونان وتركيا حليفتان في حلف شمال الأطلسي، وأن واشنطن تدعم الحوار بينهما.

وتأتي زيارة بومبيو وسط أحاديث متزايدة عن نية الولايات المتحدة زيادة وجودها العسكري في القواعد العسكرية الواردة ضمن سياق اتفاقية الدفاع العسكري المشترك السنة الماضية.

وتقوم الولايات المتحدة حاليا بتطوير 84 طائرة من طراز "إف-16" (F-16) مملوكة لليونان، بالإضافة إلى تزويد البحرية اليونانية بطائرات مروحية حديثة.

من جهته، قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولس إن انشاء قاعدة عسكرية ثانية في جزيرة كريت أمر تستوجبه الظروف الراهنة، كون بلاده تريد دورا أكبر في شرق المتوسط.

وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد تعديل اتفاقية التعاون العسكري بين بلاده والولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة تولي أهمية إستراتيجية كبيرة لهذه القاعدة.

واتفقت اليونان وتركيا -البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي- على استئناف المحادثات الاستكشافية بشأن مطالب السيادة البحرية المتعارضة بينهما، بعد أسابيع من القلق والتوتر.

وقال بومبيو "يحدونا الأمل في أن تتواصل هذه المحادثات بطريقة جادة".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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