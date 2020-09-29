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سياسة|كويت

سر الابتسامة وجهود إنهاء الأزمة الخليجية.. مغردون ينعون أمير الكويت ويستذكرون أبرز كلماته ومواقفه

أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (وكالة الأناضول)
أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (وكالة الأناضول)
29/9/2020

نعى مغردون على مواقع التواصل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ91 عاما.

واستذكر مغردون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمات ولقطات لأمير الكويت الراحل، في مواقف إنسانية وسياسية مختلفة.

واستحوذت جهود الأمير الراحل لمحاولة إنهاء الأزمة الخليجية على جزء كبير من الفيديوهات، إضافة إلى نصائحه ووصاياه للشعب الكويتي، وكذلك حديثه عن سر ابتسامته الدائمة.

كما نشر حساب الحرمين الشريفين عبر تويتر صورا للشيخ صباح وهو يؤدي مناسك الحج في مكة المكرمة، داعين له بالرحمة.

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت اليوم وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وقد أذاع البيان الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت، وعقب إعلان الوفاة توالت بيانات نعي الأمير الراحل من بعض قادة الدول العربية.

 

 

المصدر : الجزيرة + خدمة سند

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