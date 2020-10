سر الابتسامة وجهود إنهاء الأزمة الخليجية.. مغردون ينعون أمير الكويت ويستذكرون أبرز كلماته ومواقفه

نعى مغردون على مواقع التواصل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ91 عاما.

واستذكر مغردون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمات ولقطات لأمير الكويت الراحل، في مواقف إنسانية وسياسية مختلفة.

واستحوذت جهود الأمير الراحل لمحاولة إنهاء الأزمة الخليجية على جزء كبير من الفيديوهات، إضافة إلى نصائحه ووصاياه للشعب الكويتي، وكذلك حديثه عن سر ابتسامته الدائمة.

كما نشر حساب الحرمين الشريفين عبر تويتر صورا للشيخ صباح وهو يؤدي مناسك الحج في مكة المكرمة، داعين له بالرحمة.

His Highness The Emir of Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmed al Sabah has passed away

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/WqR0jWZBR1

— Haramain Sharifain (@hsharifain) September 29, 2020