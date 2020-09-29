سر الابتسامة وجهود إنهاء الأزمة الخليجية.. مغردون ينعون أمير الكويت ويستذكرون أبرز كلماته ومواقفه

نعى مغردون على مواقع التواصل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ91 عاما.

واستذكر مغردون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمات ولقطات لأمير الكويت الراحل، في مواقف إنسانية وسياسية مختلفة.

واستحوذت جهود الأمير الراحل لمحاولة إنهاء الأزمة الخليجية على جزء كبير من الفيديوهات، إضافة إلى نصائحه ووصاياه للشعب الكويتي، وكذلك حديثه عن سر ابتسامته الدائمة.

كما نشر حساب الحرمين الشريفين عبر تويتر صورا للشيخ صباح وهو يؤدي مناسك الحج في مكة المكرمة، داعين له بالرحمة.

His Highness The Emir of Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmed al Sabah has passed away إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/WqR0jWZBR1 — Haramain Sharifain (@hsharifain) September 29, 2020

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت اليوم وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وقد أذاع البيان الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت، وعقب إعلان الوفاة توالت بيانات نعي الأمير الراحل من بعض قادة الدول العربية.

الديوان الأميري ينعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباحhttps://t.co/eKrox5yfrb pic.twitter.com/phoKYmtSS3 — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) September 29, 2020

انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ولا راد لقضاء الله وقدره، والموت حق فاجعتنا كبيرة، ومصابنا جلل، برحيلك ايها القائد والوالد والمعلم سمو امير الانسانية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رحمك الله -١ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) September 29, 2020

لن ينسى الأشقاء في الخليج مواقفه الطيبة في جمع الكلمة و رأب الصدع، مواقفه في الأزمة الخليجية مشرفة!#صباح_الاحمد_الصباح https://t.co/TNGAxqVR8E — ‏د. خالد عبيد العتيبي🇰🇼 (@khaledob) September 29, 2020

“إنا لله وإنا إليه راجعون“ بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فى عبادي وادخلي جنتي) بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره إنتقل إلى رحمة الله تعالى أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح#الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح pic.twitter.com/BKX1IMwHSv — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) September 29, 2020

نعزي انفسنا والقيادة السياسية والشعب الكويتي والعالم اجمع بوفاة والدنا قائد الانسانية حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح رحمه له وادخله فسيح جناته

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/kFFQutYjYN — فيصل الكندري (@fkandari) September 29, 2020

#شاهد بالفيديو .. لحظة إهداء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قميص العنابي لسمو أمير الكويت الراحل #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح #وداعا_أمير_الإنسانية pic.twitter.com/5mmnoDGm1B — صحيفة العرب – قطر (@AlArab_Qatar) September 29, 2020

من أبرز ما قاله #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح رحمه الله عن الأزمة الخليجية:

"هذه الأزمة قد تتطور، وعلينا أن نكون على وعي كامل بمخاطر هذا التصاعد" pic.twitter.com/PX6NTjHLEx — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 29, 2020

كلمات قالها #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح كانت تعني لكل سعودي الكثير. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/21cx5Lg1f9 — ابراهيم الحربي (@IbraheemAl7arbi) September 29, 2020

سيظل هذا الموقف والمشهد

في وجدان كل اهل قطر

💔💔💔 💔💔💔

#صباح_الأحمد_الجابر_الصباح

في ذمه الله pic.twitter.com/wekHAYJLFr — ‏خالد بن مبارك الكواري (@kalkawari75) September 29, 2020

الله يجعله ضاحكا مستبشرا في جنات النعيم يارب العالمين 💔

ماقدرت أتخطى هالمقطع العفوي رحمة الله عليه

#الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح pic.twitter.com/Z4JkXsGGai — كازان (@Gazan241) September 29, 2020

أوصدت الأبواب أمام العمل الخيري لكنه فتح أبوابه تخلى آخرون عن قضايا الأمة ومواقفها

لكنه ثبت في الدفاع عنها وعلى رأسها قضية فلسطين#الشيخ_صباح_الاحمد — سالم القحطاني (@salem_alqahtani) September 29, 2020

وداعا يا أمير الإنسانية اللهم إنا نشهدك أن

#الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح

كان وفيا للمسجد الأقصى وفلسطين ورفض التطبيع

وأنه سعى لحل الخلاف الخليجي

وأنه أحب الفقراء وسعى إلى تخفيف معاناتهم اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك pic.twitter.com/L6NfeBRlb6 — أحمد الكندري (@eng_alkandari) September 29, 2020

ندعو الله لوالدنا سمو #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح بالرحمة والمغفرة وإلى جنات الخلد ونتقدم ببالغ من الحزن والأسى بخالص التعازي لسمو الامير #الشيخ #نواف_الاحمد ولكافة أبناء #الشعب #الكويتي وأسرة #آل_صباح وللقيادة ولجميع الأمة العربية والاسلامية#الشيخ_صباح_في_ذمه_الله pic.twitter.com/qGWz3XLlW9 — فيصل الحمود المالك الصباح🇰🇼 (@faisalalsabah) September 29, 2020

وترجل الحكيم

وغادرنا سيد الانسانية

اللهم طيب ثراه وأكرم مثواه

واجعل الجنة مستقره ومأواه ..

اللهم أبدله داراً خيراً من داره

وأهلاً خيراً من أهله

وارحمه بواسع رحمتك #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/7knbm1jTz1 — خالد البريكي (@khaledalburaiki) September 29, 2020

بقلوبٍ مؤمنة صابرة

تلقينا نبأ وفاة والدنا وأميرنا صاحب السمو الشيخ/

صباح الأحمد الجابر الصباح ومع تلقينا هذا الخبر

والمصاب الجلل فإننا ندعو الله

ان يتغمد أميرنا وقائدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وعظيم جنانه

وان يجعل سكناه الفردوس الأعلى pic.twitter.com/TQkBWHX5ef — د. رنا عبدالله الفارس (@Rana_AlFares) September 29, 2020

إنا لله وإنا إليه راجعون فقد الكبار شعور متعب وقاسي، فالعمر محدود والاجال مكتوبة، وإنا على فراقك يا والدنا لمحزونون#الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح pic.twitter.com/XROX16Rb6j — خالد الروضان (@kalroudan) September 29, 2020