ليبيا.. مرتزقة فاغنر الروسية تجري مناورات وتحصن مواقعها بالجفرة

أكدت مصادر عسكرية من قوات حكومة الوفاق الليبية، قيام مرتزقة شركة فاغنر الروسية بإجراء مناورات بالذخيرة الحية خلال الأسبوع الماضي في مدينة الجفرة (جنوب)، شاركت فيها طائرات "ميغ" حربية روسية يقودها طيارون روس.

وقالت المصادر للجزيرة إن "إجراء هذه المناورات كان عقب إكمال مرتزقة فاغنر إنشاء نقاط دفاعية، على مسافة قرابة 30 كيلومترا، بشكل دائري حول قاعدة الجفرة الجوية التي تعتبر من أكبر القواعد العسكرية في جنوب البلاد".

وذكرت أن أشغالا مكثفة شهدتها القاعدة الأيام الماضية، لتطوير مهابطها ومرافقها العسكرية والإدارية.

وفي ذات السياق، أكدت مصادر محلية أخرى من الجفرة للجزيرة، قيام مرتزقة شركة فاغنر ومرتزقة سوريين بتدريب مسلحين من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ممن انسحبوا من مدن غرب طرابلس بعد سيطرة قوات الوفاق على هذه المدن.

وذكرت المصادر أن عمليات التدريب على القتال تتم بالذخيرة الحية، وباستعمال مختلف أنواع الأسلحة في مواقع عسكرية مختلفة بمناطق الجفرة.

وأوضحت المصادر أن مسلحي فاغنر استولوا على عدد كبير من المقرات الإدارية والعامة في مدن منطقة الجفرة، وقاموا بتخزين أسلحة وذخائر وعربات مسلحة داخل مخازن ومستودعات في هذه المقرات، واستعملوا بعضها مقرات للمبيت والإقامة.

وكشفت مصادر الجزيرة في الجفرة، أن هناك إمدادات عسكرية مكثفة من العتاد الثقيل والأسلحة والذخائر، وصلت خلال الأسابيع الماضية إلى قاعدة الجفرة الجوية في طائرات شحن عسكرية جُلِبت من قواعد روسية في سوريا.

بدوره، قال العميد عبد الهادي دراه، المتحدث باسم غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق الليبية للجزيرة، إن قوات حفتر تجري تدريبات في مصر على زراعة الألغام والمفخخات.

وأضاف دراه أن التدريبات التي تخوضها قوات حفتر في مصر تضم أفرادا من اللواء التاسع وكتيبتي 128، و646، وأن التدريبات تتم في قاعدة العلمين في شمال غربي مصر تحت إشراف ضباط مصريين وإماراتيين.