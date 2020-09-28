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سياسة|روسيا

ميركل زارت المعارض الروسي نافالني في المستشفى وموسكو ترحب بشفائه

المستشفى الألماني أعلن في بيان أن الحالة الصحية لنافالني تحسنت (الأناضول نقلا عن حساب نافالني في إنستغرام)
المستشفى الألماني أعلن في بيان أن الحالة الصحية لنافالني تحسنت (الأناضول نقلا عن حساب نافالني في إنستغرام)
28/9/2020

أعلن المعارض الروسي أليكسي نافالني اليوم الاثنين أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زارته في المستشفى ببرلين، حيث كان يتعافى بعدما تعرض للتسميم بمادة نوفيتشوك.

وكتب نافالني على تويتر بعدما انتشرت تقارير عن اللقاء في وسائل الإعلام الألمانية "أشعر بالامتنان للمستشارة ميركل على زيارتها لي في المستشفى".

وأصيب المعارض للكرملين البالغ 44 عاما والناشط ضد الفساد بالإعياء بعدما صعد إلى طائرة في سيبيريا في 20 أغسطس/آب.

وخضع في البداية للعلاج في مستشفى بسيبيريا، ثم نُقل إلى "مستشفى شاريتي" في برلين بناء على طلب أقاربه.

وغادر نافالني المستشفى بعد تماثله للشفاء، وأعلن المستشفى الألماني في بيان أن الحالة الصحية لنافالني تحسنت لدرجة سمحت بإنهاء العلاج الطبي المكثف له، الذي استمر لفترة أكثر من شهر، أغلبها في العناية المركزة، مضيفا أن الشفاء التام للمعارض الروسي أمر وارد.

محققون روس

وقد رحب الكرملين بتعافي نافالني، قائلا إن بإمكانه العودة إلى روسيا باعتباره مواطنا روسيا، وتساءل عما إذا كان نافالني سيوافق على مقابلة المحققين الروس عقب عودته للبلاد، والإدلاء بمعلومات بشأن ما وقع له.

وخلصت ٣ مختبرات أوروبية إلى أن نافالني تعرض للتسميم بمادة نوفيتشوك السامة للأعصاب، التي طورها خبراء سوفياتيون لأغراض عسكرية، مما دفع عواصم غربية إلى مطالبة روسيا بتقديم توضيحات وإجراء تحقيق، وتنفي موسكو هذه الاتهامات.

من جهتها، أكدت مجلة دير شبيغل الألمانية مساء الأحد أن المستشارة الألمانية قامت بـ"زيارة سرية" للمعارض الروسي أثناء وجوده في المستشفى، مشيرة إلى أنها أظهرت بذلك "تضامن الحكومة الألمانية مع أليكسي نافالني".

وأشارت المجلة إلى أن "كون المستشارة جاءت بنفسها لمقابلة سياسي معارض هي إشارة أخرى للحكومة الروسية إلى أن برلين لن تستسلم وتريد الكشف عن حقيقة ما جرى بشأن هذه القضية".

من جانبه، دعا نافالني إلى عدم وصف هذا الاجتماع بـ"السري"، وقال "لقد كان اجتماعا خاصا ولقاء مع العائلة".

المصدر : وكالات

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