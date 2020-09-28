السعودية: ضبط خلية إرهابية دربها الحرس الثوري الإيراني

قال متحدث باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية اليوم الاثنين إن "المملكة فككت هذا الشهر خلية إرهابية دربها الحرس الثوري الإيراني وألقت القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم 10 متهمين".

وأضاف المتحدث في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية، أن الخلية الإرهابية تضم 10 أعضاء تلقى 3 منهم تدريبات داخل مواقع للحرس الثوري في إيران شملت تصنيع متفجرات، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة.

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ضبط عدد (4) أجهزة تنصت متطورة، عدد (1) مكينة لحام، عدد (4) رشاش كلاشنكوف ،عدد (1) بندقية G3، عدد (1) بندقية قناص، عدد (2) مسدس، عدد (1) بندقية صيد هوائية، عدد (4620) ذخيرة حية متنوعة، عدد (18) مخزن رشاش ومسدس، حاوية تخزين بلاستيكية للأسلحة محلية الصنع مقاس 6 بوصة.. pic.twitter.com/TFDA4zpJkO — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 28, 2020

وأوضح المتحدث أن السلطات صادرت أسلحة ومتفجرات مخبأة في منزل ومزرعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام العطي في تصريحات للتلفزيون السعودي إن "قانون إيران الثابت تاريخيًا هو استهداف المملكة على كافة الأصعدة".