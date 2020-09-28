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سياسة|السعودية

السعودية: ضبط خلية إرهابية دربها الحرس الثوري الإيراني

جانب من الأسلحة التي صادرتها السلطات السعودية (الصحافة السعودية)
جانب من الأسلحة التي صادرتها السلطات السعودية (الصحافة السعودية)
28/9/2020

قال متحدث باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية اليوم الاثنين إن "المملكة فككت هذا الشهر خلية إرهابية دربها الحرس الثوري الإيراني وألقت القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم 10 متهمين".

وأضاف المتحدث في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية، أن الخلية الإرهابية تضم 10 أعضاء تلقى 3 منهم تدريبات داخل مواقع للحرس الثوري في إيران شملت تصنيع متفجرات، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة.

وأوضح المتحدث أن السلطات صادرت أسلحة ومتفجرات مخبأة في منزل ومزرعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام العطي في تصريحات للتلفزيون السعودي إن "قانون إيران الثابت تاريخيًا هو استهداف المملكة على كافة الأصعدة".

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