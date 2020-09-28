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تركيا.. لائحة اتهام ثانية ضد 6 سعوديين بقضية مقتل خاشقجي

الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي (مواقع التواصل الاجتماعي)
الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي (مواقع التواصل الاجتماعي)
28/9/2020

أعدت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الاثنين، لائحة الاتهام الثانية بحق 6 مشتبهين سعوديين، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وطلبت النيابة في لائحة الاتهام بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد على 2 من المشتبه بهم، والحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات لكل من 4 الآخرين.

وبعد مصادقة النيابة على اللائحة المكونة من 41 صفحة والمعدة بحق 6 مشتبهين فارين، كان اثنان منهم يعملان في القنصلية السعودية بإسطنبول، أرسلتها إلى المحكمة لدمجها مع القضية المرفوعة ضد 20 متهما بمقتل خاشقجي.

وتضمنت اللائحة طلبا بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد على معاون القنصل سلطان يحيى والملحق ياسر خالد بتهمة "القتل العمد والتعذيب الوحشي مع سابق الإصرار والترصد"، والسجن من 6 أشهر لـ5 سنوات لأحمد عبدالعزيز م وخالد يحيى م ومحمد إبراهيم أ وعبيد غازي أ؛ بتهمة "إخفاء أو إزالة أو تغيير أدلة الجريمة".

ولم توضح التقارير إن كان المشتبه بهم الـ6 من بين من يحاكمون بالفعل غيابيا في قضية مقتل خاشقجي أمام محكمة في إسطنبول.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات، تنفيها الرياض، بأن ولي العهد محمد بن سلمان هو من أصدر أمر اغتياله.

وقضت محكمة سعودية هذا الشهر بسجن 8 متهمين لفترات تراوحت بين 7 سنوات و20 سنة في قضية قتل خاشقجي، وذلك بعد 4 أشهر على عفو عائلة خاشقجي عن قاتليه، الأمر الذي نتج عنه استبعاد أحكام الإعدام السابقة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قررت محكمة تركية عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة خاشقجي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد الموافقة على لائحة اتهام قدمت شكواها خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، تطال 20 سعوديا، بتهم بينها التعذيب الوحشي والقتل والتحريض.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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