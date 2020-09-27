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سياسة|مملكة متحدة

معهد بحثي: على جونسون إلغاء اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي

حكومة بوريس جونسون سعت لإقرار قوانين يمكن أن تلغي أجزاء من معاهدة بريكست (الأناضول)
حكومة بوريس جونسون سعت لإقرار قوانين يمكن أن تلغي أجزاء من معاهدة بريكست (الأناضول)
27/9/2020

حث معهد بحثي مؤيد لانفصال بريطانيا بشكل تام عن الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء بوريس جونسون على إلغاء اتفاق الخروج "بريكست" الذي أبرم مع الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه سيظل يعطي الاتحاد سلطة كبيرة في بريطانيا.

وسعت حكومة جونسون هذا الشهر إلى إقرار قوانين يمكن أن تلغي أجزاء من معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي وقعتها في يناير/كانون الثاني، رغم تحذير بروكسل من أن القيام بذلك من شأنه أن يدمر علاقاتهما في المستقبل.

لكن مركز سياسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قال إن هذا ليس كافيا لأن اتفاقية الانسحاب تسمح لبروكسل باستمرار تأثيرها بشأن قضايا مثل القانون ومساعدة الدولة في بريطانيا.

ويقول المركز إنه من أجل تعزيز النفوذ البريطاني يجب على الحكومة التهديد أيضا بفرض شروط عقابية على شركات منطقة اليورو التي ترغب في زيادة رأس المال للاستثمار بلندن.

وقال المدير العام للمركز جون لونغورث إنه يأمل أن يكون تقرير المركز بمثابة دعوة لإيقاظ الوزراء مع عقد المفاوضين محادثات حول العلاقات في المستقبل خلال الأشهر الأخيرة قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل وخروج بريطانيا بشكل كامل من الاتحاد الأوروبي.

ومن المرجح أن يؤدي نشر التقرير إلى زيادة الضغط على حكومة جونسون حتى لا تتراجع عن موقفها المتشدد الذي اتخذته في المحادثات.

ويدعم المركز العديد من النواب الرئيسيين من عدة أحزاب سياسية في بريطانيا.

المصدر : رويترز

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