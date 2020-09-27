قتلى في اشتباكات مع مجموعة إرهابية شمال لبنان

قتل ما لا يقل عن 9 مسلحين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال لبنان، بعد عملية مطاردة قامت بها قوى الأمن الداخلي، وفق مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، إن شعبة المعلومات تمكنت من "تحديد مكان وجود أعضاء المجموعة الإرهابية في منطقة وادي خالد في منزل منعزل"، ثم اشتبكت معهم مما أدى إلى "قتل جميع الارهابيين"، بدون تحديد عدد القتلى.

لكن مصدرا أمنيا أكد لوكالة الصحافة الفرنسية "مقتل 9 على الأقل من أعضاء المجموعة"، وأشار إلى أنه قد يرتفع عدد القتلى، مع احتمال وجود جثث بين الأنقاض التي خلفتها عملية قوى الأمن، إثر تفجير جزء من المبنى الذي كان يتحصّن فيه المسلحون.

وتأتي العملية بعد أكثر من شهر من قيام الجيش وقوى الأمن بمطاردة مشتبه بهم في بلدة كفتون شمال لبنان، وتحديدا مجموعة يقودها المطلوب خالد التلاوي، تورطت في جريمة وقعت في 21 أغسطس/آب في تلك البلدة، قتل فيها 3 من أبناء البلدة، هم عنصران من شرطة البلدية ونجل رئيس البلدية بعدما اشتبهوا بسيارة مركونة ليلا إلى جانب الطريق.

وأوضح بيان قوى الأمن الداخلي أنه تم اعتقال 3 من أصل أكثر من 15 شخصا، يشتبه بانضمامهم للخلية الإرهابية.

وأعلن الجيش اللبناني الجمعة إلقاء القبض على مشتبه به في قتل 4 جنود في وقت سابق هذا الشهر خلال عملية دهم.

وقُتل الجنود أثناء محاولتهم اعتقال خالد التلاوي، الذي قُتل لاحقا في اشتباكات مع الجيش في منطقة البداوي قرب مدينة طرابلس الساحلية في 14 سبتمبر/أيلول.

وكانت قيادة الجيش أعلنت مساء أمس "استشهاد عسكريين اثنين"، إضافة إلى مقتل إرهابي "كان يستقل دراجة نارية ويحاول الدخول إلى مركز الجيش" في محلة عرمان-المنية شمال البلاد.

وعثر بعد الكشف على جثته، على قنابل يدوية و"حزام ناسف كان (الإرهابي) ينوي تفجيره داخل المركز"، بحسب بيان الجيش.