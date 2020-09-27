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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بايدن: ترامب يشبه غوبلز وسيطلق الأكاذيب في مناظرتنا الرئاسية

بايدن اتهم ترامب بالكذب وتعهد بكشف فشله في إدارة البلاد (رويترز)
بايدن اتهم ترامب بالكذب وتعهد بكشف فشله في إدارة البلاد (رويترز)
27/9/2020

توقع المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن أن يطلق الرئيس دونالد ترامب "الأكاذيب" وأن يهاجمه شخصيا في المناظرة التلفزيونية الأولى بينهما يوم الثلاثاء، مشبها المرشح الجمهوري بوزير الدعاية النازي جوزف غوبلز.

وأقر نائب الرئيس الأميركي السابق في مقابلة بثتها قناة "إم إس إن بي سي" (MSNBC News) بأن "الأمر سيكون صعبا".

وأضاف متحدثا عن الرئيس الجمهوري "أتوقع هجمات مباشرة، ستكون بغالبيتها شخصية، هذا كل ما يجيد فعله".

ويتواجه بايدن المخضرم بالسياسة الأميركية والبالغ من العمر 77 عاما، للمرة الأولى مباشرة مع الرئيس الذي تعهد المرشح الديمقراطي بهزيمته في نهاية منافسة رفع فيها شعار تخليص البلاد من دونالد ترامب.

وسيتواجهان في مناظرتين أخريين أيضا قبل الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

مع ذلك، يخشى بعض مؤيدي بايدن -الذي كان عرضة في السابق للهفوات- ألا يتمكن خلال هذه المناظرات من مقارعة الملياردير الجمهوري الذي يتسم أداؤه في المناظرات بالعدائية.

وقال بايدن إن ترامب "لا يعرف كيف يناقش الحقائق. ليس ذكيا إلى هذه الدرجة"، معتبرا أنه "لا يعرف الكثير عن السياسة الخارجية أو السياسة الداخلية. هو غير ملم بالتفاصيل".

ولذلك رأى بايدن أن ترامب سيستهدفه خصوصا "بهجمات شخصية وأكاذيب".

وغالبا ما ينتقد ترامب قلة نشاط خصمه، ويلقبه بـ"جو النعسان"، وكأنه يسخر من تقدمه في السن.

وقال بايدن إن ترامب "يشبه نوعا ما غوبلز"، مضيفا "إن كذبت طويلا، ورددت الكذبة مرارا وتكرارا، تصبح (الكذبة) معلومات عامة".

وأضاف "يعرف الناس أن الرئيس كاذب"، مضيفا "لن يكون الأمر مفاجئا، لذا أنا مستعد للذهاب لأشرح لماذا أعتقد أنه فشل، ولماذا أعتقد أن مقترحاتي ستساعد الأميركيين والاقتصاد الأميركي وستعزز أمننا على الساحة الدولية".

المصدر : الفرنسية

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