بعد شهور من التراشق الإعلامي.. ترامب وبايدن يستعدان لأول مناظرة مباشرة الثلاثاء

تدخل الانتخابات الأميركية مرحلة جديدة تحتدم فيها المنافسة هذا الأسبوع عندما يجري الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخصمه جو بايدن أول مناظرة بينهما، في عرض تلفزيوني يتيح أخيرا للأميركيين متابعتهما في مواجهة مباشرة.

وسيتواجه المرشحان في مناظرتين أخريين أيضا قبل الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتأتي مناظرة الثلاثاء بعدما تحدى ترامب الديمقراطيين ورشّح قاضية محافظة لتحل في موقع قاضية المحكمة العليا الليبرالية روث بادر غينسبورغ التي توفيت هذا الشهر.

ويتصدر بايدن "77 عاما" استطلاعات الرأي على صعيد البلاد كما في معظم الولايات المتأرجحة التي يتبدّل ولاؤها بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتعد حاسمة بالنسبة لنتيجة الانتخابات في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن ترامب "74 عاما" يخوض حملته الانتخابية بشراسة، إذ يتنقل بين هذه الولايات على متن طائرته الرئاسية "إير فورس وان" في وقت يتّبع بايدن إستراتيجية أهدأ.

ومع تاريخه كشخصية استعراضية ماهرة ونقاشاته الحامية، يأمل ترامب في أن تدفع به المناظرة التي ستجري في كليفلاند ليتصدر النتيجة.

في المقابل، توقع بايدن أن يطلق ترامب "الأكاذيب" وأن يهاجمه شخصيا في المناظرة التلفزيونية الأولى بينهما، مشبها المرشح الجمهوري بوزير الدعاية النازي جوزيف غوبلز.

ونظرا إلى القيود المفروضة جرّاء انتشار فيروس كورونا، جرت معظم فعاليات هذا الموسم الانتخابي عن بعد. ويزيد من أهميتها أنها الأولى من 3 مناظرات مقررة بين ترامب وبايدن، ومدتها 90 دقيقة، حيث سيقارن عشرات ملايين الأميركيين بين المرشحين اللذين يتهم كل منهما الآخر بأنه يشكل تهديدا للولايات المتحدة.

مخاطر عالية

ولدى ترامب ثقة كبيرة ببراعته على المسرح، ولكن يصعب التكهّن بنتائج المناظرة التي ستبث على الهواء مباشرة.

وسيكون على ترامب الإجابة عن أسئلة تتعلق بوفاة 200 ألف شخص بفيروس كورونا وتداعيات الوباء الاقتصادية والإنهاك الذي يسود أجزاء واسعة من البلاد وأخبار الفضائح والفوضى التي تعصف بإدارته بين حين وآخر.

لكن بخلاف التودد الذي يقابل به في اتصالاته الأسبوعية مع "فوكس نيوز" أو الأجواء الداعمة في التجمّعات الانتخابية، سيجد نفسه بمواجهة خصم يصفه علنا بـ"السام".

وقال الخبير الإستراتيجي الجمهوري ستيف شميدت الذي لا يخفي معارضته لترامب على شبكة "إم إس إن بي سي"، "عندما يصعد جو بايدن إلى مسرح المناظرة، ستكون تلك أول مرة منذ 4 سنوات، يحظى الأميركيون فيها بفرصة لمواجهة دونالد ترامب على ما قام به".

وأما بايدن، فسيكون عليه الثبات فحسب باعتباره متقدما في الاستطلاعات، لكنه سيواجه خصما يصفه كثيرون بالأكثر استفزازا على الساحة.

وقال مدير مركز دراسات الكونغرس والرئاسة في الجامعة الأميركية ديفيد باركر، "لا يوجد شك فعليا في أن ترامب سيحاول الإيقاع به".

وأضاف أن لدى بايدن تاريخا طويلا كشخصية يسهل استفزازها، وجاءت معظم زلّاته التي يمكن تذكرها عندما كان يرد على سؤال أو تعليق استفزه.

من أكثر استعدادا؟

قضى ترامب شهورا وهو يعلّق على حالة بايدن العقلية، ويقول إن نائب الرئيس الأسبق في وضع ذهني سيئ للغاية حتى أنه طرح احتمال أن يكون بايدن تناول عقاقير تحسّن أداءه في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية.

لكن بايدن خاض تجربة المناظرات في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية في وقت سابق هذا العام، كما ألقى سلسلة خطابات لاقت ترحيبا بشكل عام خلال حملة الانتخابات.

وأما ترامب، فعلى الرغم من أنه يستقبل أسئلة من مجموعات من الصحفيين، فإنه نادرا ما يوافق على إجراء مقابلات شخصية مع محاورين يشتهرون بأسلوبهم الشرس.

كما أنه لم يجر مناظرة مباشرة مع خصم منذ تلك التي أجراها مع هيلاري كلينتون في 2016.

وقال مدير المناظرات في جامعة ميشيغان المؤلف المشارك لكتاب "مناظرة دونالد" آرون كال إنه "عادة تكون أول مناظرة الأصعب بالنسبة للرئيس".

وأضاف عندما تكون رئيسا، تكون نوعا ما في فقاعة، وتاريخيا تجري هذه المناظرة الأولى بشكل أفضل بالنسبة للخصم.

وانشغل فريق ترامب قبيل مناظرة كليفلاند برفع سقف التوقعات من بايدن عبر تصويره فجأة على أنه مؤدٍ بارع.

وقال المسؤول عن العلاقات العامة في فريق ترامب تيم مورتو، "علينا أن نستعد لجو بايدن الأكثر اتصالا مع محيطه".

قضايا جدلية

وحدد مذيع "فوكس نيوز" كريس والاس الذي سيدير المناظرة مواضيع عديدة تتطرق للقضايا السياسية والاجتماعية الأكثر جدلا في البلاد.

وتشمل المواضيع سجلات ترامب وبايدن والمحكمة العليا التي يسعى ترامب لدفعها باتجاه اليمين على مدى جيل عشية الانتخابات عبر تسمية القاضية إيمي كوني باريت كبديل للقاضية الراحلة غينسبورغ.

كما تشمل أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية إضافة إلى ملف العنصرية والعنف في المدن، وستدور المناظرة كذلك حول مسألة نزاهة الانتخابات التي تشير وكالات الاستخبارات إلى أن روسيا خصوصا قد تقوضها بينما ذكر ترامب أنها قد تتعرض للتزوير من قبل الديمقراطيين.

ويبقى السؤال إن كان والاس سينجح في السيطرة على الحوار بين المرشحين.