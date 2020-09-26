إعلام السامسونغ مجددا.. إنكار ثم اعتراف بالمظاهرات ودعوة للطبطبة

بعد أيام من التجاهل التام بل والسخرية من فكرة خروج مظاهرات، فاجأ مذيعو الفضائيات المملوكة للنظام المصري والمقربة منه جماهيرهم بتغيير النغمة بشكل جماعي، مكررين ما يطلق عليه المصريون "إعلام السامسونغ" في إشارة إلى العمل وفق تعليمات تأتي عبر الهاتف من شخص ما يعمل بجهاز أمني أو استخباراتي.

وبعد الإنكار تحول الإعلاميون المقربون من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمدافعون الدائمون عن سياساته ومواقفه أيا كانت، إلى الاعتراف الخجول بوقوع مظاهرات، وإن استمروا في التقليل من شأنها وتأثيرها، ومع ذلك فقد دعوا الحكومة والبرلمانيين إلى "الطبطبة" على المواطنين عبر النزول إلى القرى الغاضبة، والاستماع للمحتجين ومحاولة حل مشاكلهم.

في التليفزيون الرسمي للدولة، أخلف الإعلامي وائل الإبراشي وعده مع مشاهديه بالعودة لمتابعة الشؤون العامة، بعد أن أعلن يوم العشرين من سبتمبر/أيلول في نفس برنامجه على القناة الأولى فشل دعوات التظاهر وبالتالي عدم الحاجة إلى الحديث عنها لعدم وجودها.

وعاد الإبراشي للحديث عن المظاهرات، وخصص فقرة مطولة للحديث عنها، واعترف بوجودها، لكنه وصفها بالإخوانية "المعلبة والممولة" لأنها تأتي من جماعة الإخوان المسلمين، وليست "غضباً تلقائياً وعفوياً" كما اعتبر أنها تتم بـ "تحريض" من القنوات المصرية المعارضة بالخارج التي "تركت كل أحداث العالم وانشغلت بمصر".

واستدل على صحة وجهة نظره بالقول إن معظم هتافات المتظاهرين ليست هتافات مصريين ولكنها هتافات "إخوانية".

وحاول المذيع التقليل من شأن المظاهرات قائلا إنها لم تقع إلا في قرى محدودة، كما أن المتظاهرين لا يعبرون عن رأي القرية كلها، برأيه، مؤكداً أنه يتم حشد عشرات يتم تصويرهم من الخلف ومن زاوية تصوير بعيدة، لتضخيم الحدث، لكنه في الوقت نفسه اعتبر أن المظاهرات ضمت أصحاب مظالم إضافة إلى من وصفهم بالمغيَّبين.

وحرص الإبراشي على أن يضع في بؤرة اتهاماته جماعة الإخوان التي كانت ينتمي لها الرئيس الراحل محمد مرسي قبل أن يتم عزله بانقلاب عسكري قاده السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، محاولا التفريق بين المواطن المصري والمواطن الإخواني على حد قوله.

أما الإعلامي محمد الباز فطالب الحكومة بأن تبني على ما يشاهده الجميع من حيث وجود مظاهرات يجب استيعابها، مؤكداً أنه شوهدت مظاهرات في عدة قرى، لكنه عمد للتقليل منها ووصفها بأن محركيها من الإخوان، لأنهم "نصف مليون إخواني" بتقديره، يقومون "بإطلاق الأطفال في القرى هنا وهناك، وأقصى عدد للمتظاهرين 50 ألف متظاهر وهي نسبة لا تذكر من الشعب".

وقال أيضا في برنامجه بإحدى الفضائيات الخاصة إنه ليس من النافع أن ندفن رؤوسنا في التراب، لأن هناك أشياء وقعت على الأرض وبعض أهل القرى "غضبان وتم التغرير" به.

وحاول الباز إلقاء تهمة الإهمال في قضاء مصالح المواطنين على مسؤولين محليين بدلا من السلطة، وقال إن على الحكومة والنواب التدخل لدى القرى وحل مشاكل المواطنين لتجنب دفع البلد لفاتورة إهمال موظفين في الحكم المحلي.

وذكر إن مصر تعرضت لأكبر "تحريض مباشر" خلال الأيام القليلة الماضية، واصفا من قال إنهم يثيرون الشغب بأنهم "صنيعة إخوانية كاملة" مطالباً بالقبض على كل "إخواني" حتى لو لم يرتكب عنفاً، واصفاً الإخوان بـ "الحيات".

وجاء دور عمرو أديب، الذي يعمل بقناة "إم بي سي مصر" التي تملكها السعودية، ليعترف بوجود المظاهرات لكنه وصفها بأنها "محدودة" وقال إنها شيء "عادي" ويقع في أميركا نفسها، واصفا التظاهر بأنه ليس "عيباً ولا حراماً".

والمثير أن هذا المذيع انتقد الحكومة دون رأس السلطة بالطبع، وقال إنه ينبغي على الحكومة التواصل مع المحتجين أيا كان عددهم، فهو لا يهمه إلا "مصلحة الشعب" مشيراً إلى أن مدينة إطفيح -التي شهدت مظاهرات- كان بها مشكلة بالفعل، إلا أن المحافظين والبرلمانيين نزلوا لمتابعة أصحاب المشاكل وقاموا بحلها من جذورها.

ولكن أديب خالف سابقيه حينما استنكر وصف المتظاهرين بالإرهابيين أو المأجورين، وأكد أن "جمعة الغضب" لم تتحقق كما كان يأمل الداعون لها، ووعد بمتابعة وقوع أي مظاهرات لو كانت ضخمة.

وفي نفس الحلقة استشهد بتسجيل مدته أقل من دقيقة تضمن حواراً بين من قال إنهما قيادي إخواني وأحد العاملين بقناة الجزيرة، يبلغ فيه بضرورة وجود لقطة تشعل المظاهرات، غير أن التدقيق في التسجيل لا يكشف عن حقيقة فحوى الحوار وما إذا كان بالفعل عن المظاهرات، كما لا يشير إطلاقاً إلى أن الطرف الآخر يعمل بالجزيرة.

وانضم إعلاميون أقل شهرة إلى نفس الركب، ومنهم نشأت الديهي الذي استخدم كما المعتاد ألفاظا غير لائقة في وصف المعارضين لنظام السيسي وقال إنه لا يمكن لمجموعة من "المرتزقة والخراف والنعاج" أن يعكروا الصفو بإثارة أطفال ومحتاجين، والتغرير بهم كي يتم اعتقالهم.

وحذر الديهي المصريين من الانسياق وراء المعارضة، وزعم أن تقارير عالمية وصفت ما جرى في مصر خلال الأيام الماضية بأنها "ثورة افتراضية" من أناس يسيئهم أن تتقدم مصر، بعد أن تسلمها السيسي عام 2014 بلا مياه ولا كهرباء ولا شبكات للمجاري ولا طرق، على حد قوله.

يذكر أن المصريين اعتادوا إطلاق مصطلح "إعلام السامسونغ" على إعلاميي السلطة بعد تسريبات تؤكد تلقيهم تعليمات من ضباط بأجهزة أمنية بما يجب عليهم قوله في برامجهم.

وسبق لإحدى المذيعات أن وقعت في خطأ كشف عن نوع جهاز الهاتف المحمول الذي يتم من خلاله إرسال التنبيهات والتعليمات عبر الرسائل النصية أو واتساب، حيث قالت نهاية حديثها عن وفاة الرئيس مرسي "تم الإرسال من جهاز سامسونغ" وهي الواقعة التي أثارت سخرية عارمة بمواقع التواصل الاجتماعي.