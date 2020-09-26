البث الحي
سياسة

قرب مقر "شارلي إيبدو" السابق.. فرنسا ترجح أن يكون هجوم باريس "عملا إرهابيا إسلاميا"

رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفرنسيان يتحدثان للصحافة في موقع الهجوم (الأناضول)
رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفرنسيان يتحدثان للصحافة في موقع الهجوم (الأناضول)
25/9/2020

رجح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن يكون هجوم باريس الذي أسفر الجمعة عن سقوط جريحين أمام المقر السابق لمجلة شارلي إيبدو الساخرة "عملا إرهابيا إسلاميا"، وذلك بعدما اعتقلت السلطات 7 أشخاص.

وقال الوزير للصحفيين إن الهجوم وقع "في الشارع الذي كان يضم مقر شارلي إيبدو، وهذا هو النهج المتبع من قبل الإرهابيين الإسلاميين ومما لا شك فيه هو هجوم دام جديد على بلدنا".

من جهة أخرى، أكدت مصادر قضائية اعتقال 7 أشخاص، من بينهم المشتبه به الرئيسي الذي اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، بينما يواصل القضاء محاكمة المشتبه في ضلوعهم في هجمات عام 2015 التي استهدفت مقر صحيفة تشارلي إيبدو.

وهاجم رجل يحمل ساطورا شخصين وأصابهما بجروح بعد أن خرجا للتدخين أمام مبنى في باريس تعرض فيه موظفون بمجلة شارلي إيبدو قبل 5 سنوات لهجوم بالرصاص.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

احتجاجات شعبية في باكستان ضد إساءة شارلي إيبدو للنبي وإندونيسيا تعتبر عمل المجلة استفزازيا

شارك الآلاف في مختلف أنحاء باكستان الجمعة في احتجاجات على إعادة مجلة شارلي إيبدو نشر رسوم مسيئة للنبي محمد. وفي إندونيسيا اعتبرت وزارة الخارجية أن ما قامت به المجلة الفرنسية عمل استفزازي يقوض التسامح.

المزيد من سياسة

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)