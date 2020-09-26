البث الحي
سياسة

ضمن حملة "سالمة يا سودان".. طائرة شحن قطرية ثالثة لدعم المتضررين من الفيضانات

من المقرر أن تصل طائرة رابعة غدا ضمن حملة "سالمة يا سودان" (مواقع التواصل)
من المقرر أن تصل طائرة رابعة غدا ضمن حملة "سالمة يا سودان" (مواقع التواصل)
26/9/2020

وصلت السودان طائرة الشحن القطرية الثالثة، ضمن الجسر الجوي القطري لدعم المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت السودان أخيرا، في حين تصل طائرة رابعة غدا الأحد.

ومن المقرر أن تصل طائرة خامسة ضمن حملة "سالمة يا سودان" التي أطلقتها جمعية قطر الخيرية تضامنا مع متضرري الفيضانات.

وقال سفير قطر لدى السودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي إن الدعم يأتي في إطار إدراك الدوحة لحجم المعاناة التي سببتها السيول والفيضانات في السودان، مشيرا إلى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

ومن جهته، أشاد رئيس لجنة مجابهة السيول والفيضانات بالخارجية السودانية، بالعلاقات السودانية القطرية، موجها الشكر لدولة قطر على هذه الوقفة مع بلاده، لمجابهة كارثة السيول والفيضانات، وتأتي الخطوة في إطار علاقات الأخوة.

المبالغ التي تم جمعها في إطار حملة "سالمة يا سودان" سيخصص الجزء الأكبر منها لمشاريع إعادة الإعمار (مواقع التواصل)

دعم متواصل

وبدوره، قال المفوض العام للعون الإنساني إن الدعم القطري ليس بغريب حيث ظل الإخوة القطريون يهبون لنجدة إخوتهم في السودان، ولم يتوقف الدعم القطري طيلة مواسم الفيضانات والسيول، مضيفا أنه سيتم توزيع هذه المساعدات بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية بكل شفافية تخفيفا لمعاناة المتضررين بالولايات المختلفة.

وأوضح مدير مكتب قطر الخيرية أن الجسر الجوي سيتواصل وستصل طائرة خامسة إلى الخرطوم مطلع أكتوبر/تشرين الأول القادم، كما أعلن عن تحرك باخرة تحمل مساعدات غذائية ومواد أخرى بحمولة 300 طن ستصل السودان الأيام القادمة.

وأضاف أن المبالغ التي تم جمعها في دولة قطر في إطار حملة "سالمة يا سودان" ستخصص الجزء الأكبر منها لمشاريع إعادة الإعمار.

يشار إلى أن معظم ولايات ومناطق السودان عاشت أوضاعا كارثية خلال الأسبوعين الماضيين، وقد زاد عدد قتلى الفيضانات على 100 قتيل، وشرد مئات الآلاف من السكان، بالإضافة إلى انهيار أكثر من 100 ألف منزل.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

حول هذه القصة

فيضان في السودان وتحذيرات من الأسوأ

عادة ما يشهد السودان فيضانات في فصل الصيف من كل عام، لكن ما تشهده البلاد هذه الأيام يعد نادرا مع ارتفاع منسوب مياه الى معدلات لم تشهدها منذ عقود أوقعت مئات الضحايا، وسط مخاوف وتحذيرات من تفاقم الوضع .

المزيد من سياسة

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)