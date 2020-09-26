ضمن حملة "سالمة يا سودان".. طائرة شحن قطرية ثالثة لدعم المتضررين من الفيضانات

وصلت السودان طائرة الشحن القطرية الثالثة، ضمن الجسر الجوي القطري لدعم المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت السودان أخيرا، في حين تصل طائرة رابعة غدا الأحد.

ومن المقرر أن تصل طائرة خامسة ضمن حملة "سالمة يا سودان" التي أطلقتها جمعية قطر الخيرية تضامنا مع متضرري الفيضانات.

وقال سفير قطر لدى السودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي إن الدعم يأتي في إطار إدراك الدوحة لحجم المعاناة التي سببتها السيول والفيضانات في السودان، مشيرا إلى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

ومن جهته، أشاد رئيس لجنة مجابهة السيول والفيضانات بالخارجية السودانية، بالعلاقات السودانية القطرية، موجها الشكر لدولة قطر على هذه الوقفة مع بلاده، لمجابهة كارثة السيول والفيضانات، وتأتي الخطوة في إطار علاقات الأخوة.

المبالغ التي تم جمعها في إطار حملة "سالمة يا سودان" سيخصص الجزء الأكبر منها لمشاريع إعادة الإعمار (مواقع التواصل)

دعم متواصل

وبدوره، قال المفوض العام للعون الإنساني إن الدعم القطري ليس بغريب حيث ظل الإخوة القطريون يهبون لنجدة إخوتهم في السودان، ولم يتوقف الدعم القطري طيلة مواسم الفيضانات والسيول، مضيفا أنه سيتم توزيع هذه المساعدات بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية بكل شفافية تخفيفا لمعاناة المتضررين بالولايات المختلفة.

وأوضح مدير مكتب قطر الخيرية أن الجسر الجوي سيتواصل وستصل طائرة خامسة إلى الخرطوم مطلع أكتوبر/تشرين الأول القادم، كما أعلن عن تحرك باخرة تحمل مساعدات غذائية ومواد أخرى بحمولة 300 طن ستصل السودان الأيام القادمة.

وأضاف أن المبالغ التي تم جمعها في دولة قطر في إطار حملة "سالمة يا سودان" ستخصص الجزء الأكبر منها لمشاريع إعادة الإعمار.

يشار إلى أن معظم ولايات ومناطق السودان عاشت أوضاعا كارثية خلال الأسبوعين الماضيين، وقد زاد عدد قتلى الفيضانات على 100 قتيل، وشرد مئات الآلاف من السكان، بالإضافة إلى انهيار أكثر من 100 ألف منزل.