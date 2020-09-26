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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

ترامب: الفائز في الانتخابات الأميركية قد لا يُعرف قبل شهور

دونالد ترامب في تجمع انتخابي في جاكسونفيل بفلوريدا (الفرنسية)
دونالد ترامب في تجمع انتخابي في جاكسونفيل بفلوريدا (الفرنسية)
26/9/2020

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الأميركيين قد لا يعرفون الفائز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل قبل عدة أشهر، بسبب الخلافات بشأن بطاقات الاقتراع بالبريد، معززا انتقاده طريقة يمكن أن يستخدمها نصف الناخبين الأميركيين هذا العام.

وذكر خبراء الانتخابات أن الأمر قد يستغرق عدة أيام قبل معرفة الفائز، لأن المسؤولين سيحتاجون إلى وقت لفرز بطاقات الاقتراع التي تصل بعد يوم الانتخابات.

وكشف ترامب في حديثه أمام تجمع حاشد في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا أنه يفضل معرفة ما إذا كان قد فاز أو خسر بسرعة بدلا من انتظار بطاقات الاقتراع البريدية.

وقال "أحب مشاهدة التلفزيون ومعرفة الفائز، قد لا تسمعون ذلك قبل شهور، لأن هذه فوضى".

وأضاف "يمكن أن أكون في المقدمة، وبعد ذلك سيستمرون في الحصول على بطاقات الاقتراع، لأنهم الآن يقولون إن بطاقات الاقتراع يمكن أن تأتي متأخرة".

وسمحت أحكام قضائية هذا الشهر للمسؤولين في الولايات المتأرجحة في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن وكارولينا الشمالية بفرز بطاقات الاقتراع التي تصل بعد الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني طالما تم إرسالها في يوم الانتخابات.

وتظهر استطلاعات للرأي أن عددا من الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين يعتزمون التصويت عبر البريد، لتجنب التعرض للإصابة بكوفيد-19 في أماكن الاقتراع المزدحمة.

وأقامت حملة ترامب دعاوى قضائية في عدة ولايات للحد من الاقتراع عبر البريد.

ورفض ترامب في الأيام الأخيرة الالتزام بتسليم السلطة سلميا إذا خسر الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن، وقال إنه يتوقع أن تعلن المحكمة العليا الفائز.

المصدر : رويترز

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