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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

تتزامن مع ذكرى مقتل خاشقجي.. عمدة نيويورك يقاطع قمة بالسعودية

دي بلازيو: لا يمكن قيادة العالم دون رفع الصوت في انتقاد الظلم (رويترز)
دي بلازيو: لا يمكن قيادة العالم دون رفع الصوت في انتقاد الظلم (رويترز)
26/9/2020

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، انسحابه من قمّة "أوربان 20" لرؤساء بلديات المدن الكبرى في "مجموعة الـ20″، المقرر أن تبدأ الأربعاء المقبل في السعودية، بسبب مخاوف متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي إعلان دي بلازيو هذا وسط دعوات من منظمات عالمية لمقاطعة الحدث، تضامنا مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2018، ورفضا لانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال دي بلازيو "لقد أظهر وباء (كوفيد-19) أهمية أن تعمل مدن العالم معا في حين تدافع عمّا هو حق".

وأضاف "لا يمكننا قيادة العالم بدون رفع صوتنا في انتقاد الظلم. أنا أحض زملائي في مدن عالمية أخرى على الانضمام إليّ في الانسحاب من قمة يوم 20 هذا العام".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة السعودية أو منظمي الحدث.

وكانت أكثر من 10 منظمات دولية لحقوق الإنسان ناشدت في رسالة مشتركة الأسبوع الماضي، رؤساء بلديات 9 مدن عالمية، بما فيها نيويورك، مقاطعة القمّة إذا لم تفرج السعودية عن نشطاء مسجونين، بينهم نساء، ولم تحاسب المسؤولين عن جريمة خاشقجي.

خاشقجي قتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول (الجزيرة)

انتقاد وتراجع

وقالت الرسالة إن حكومة السعودية غير مؤهلة ولا مناسبة لاستضافة قمة "مجموعة الـ20″، ومؤتمر "أوربان 20".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.

وفي 7 سبتمبر/أيلول الجاري، تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في مقتل خاشقجي، مكتفية بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 20 و7 و10 سنوات، وغلق مسار القضية.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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