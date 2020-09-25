سلاح أميركي سري يستخدم لقتل قادة في تنظيم القاعدة بسوريا ما هو؟

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) أن القوات الخاصة الأميركية في سوريا تستخدم صواريخ سرية؛ لاستهداف قادة تنظيم القاعدة.

وذكرت الصحيفة أن هذه القوات قتلت زعيما بارزا في القاعدة (شمال غربي سوريا)، في غارة غير عادية بطائرة مسيرة قبل أسبوعين، وأنها استخدمت سلاحا سريا، يسمى صاروخ نينجا هيلفاير.

وذكرت أنه تم استبدال الرأس الحربي المتفجر في الصاروخ بشفرات طويلة تعمل على استهداف الضحية مع تقليل المخاطر على المدنيين القريبين.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن هذه هي المرة الثانية خلال 3 أشهر، التي يقتل فيها الكوماندوز الأميركي قائدا بارزا في القاعدة (شمال غربي سوريا) بهذه الصواريخ المصممة خصيصا لهذا الغرض.