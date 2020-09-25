البث الحي
سياسة|مالي

تعهد بانتقال هادئ.. الرئيس الانتقالي في مالي يؤدي اليمين الدستورية

الرئيس الانتقالي الجديد وعد بالوفاء بالتزامات مالي الدولية (رويترز)
الرئيس الانتقالي الجديد وعد بالوفاء بالتزامات مالي الدولية (رويترز)
25/9/2020

أدى الكولونيل المتقاعد باه نداو اليوم الجمعة اليمين رئيسا مؤقتا لمالي، ليشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا، تعود بعدها البلاد للحكم المدني، بعد انقلاب عسكري في 18 أغسطس/آب الماضي.

كما أدى قائد المجلس العسكري الكولونيل أسيمي جويتا اليمين نائبا للرئيس خلال الفترة الانتقالية، وذلك في مراسم جرت في العاصمة باماكو.

وقال نداو -الذي تم اختياره رئيسا انتقاليا بعد انقلاب الشهر الماضي- في خطاب إنه سيسعى جاهدا من أجل "انتقال مستقر وهادئ وناجح في ظل الشروط والإطار الزمني المتفق عليه".

وأضاف أن "مالي أعطتني كل شيء، أنا سعيد أن أكون عبدا مُطيعا لها، وعلى استعداد لبذل كل ما في وسعي من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية الكاملة، مع السلطات المنتخبة، والممثلين الشرعيين".

كما وعد الكولونيل المتقاعد (70 عامًا) ووزير الدفاع السابق بالوفاء بالتزامات مالي الدولية.

وأكّد نداو أن "الفترة الانتقالية التي تبدأ لن تتعارض مع أي تعهد دولي من جانب مالي أو الاتفاقات الموقعة من قبل الحكومة".

كما وعد بمواصلة "حرب بلا رحمة" ضد "القوى الإرهابية والجريمة المنظمة"، ودعا إلى دقيقة صمت تكريمًا للقتلى من القوات المالية والفرنسية والأمم المتحدة.

نداو تم اختياره رئيسا انتقاليا بعد انقلاب الشهر الماضي (رويترز)

تمرد وآمال

وتكافح مالي، بدعم من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وفرنسا، في مواجهة تمرد مستمر منذ 8 سنوات، أودى بحياة الآلاف من العسكريين والمدنيين.

ويأمل المسؤولون في مالي أن يؤدي ذلك إلى رفع العقوبات التي فرضتها دول غرب أفريقيا على بلادهم بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

وقال مبعوث المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) غودلاك جوناثان يوم الأربعاء إنه يأمل رفع العقوبات بعد تنصيب نداو، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن بعد.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)