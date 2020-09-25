لليوم الخامس.. مظاهرات بمناطق مصرية عديدة قبيل "جمعة الغضب"

تجددت المظاهرات في مناطق مصرية عدة لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وسط دعوات لتنظيم مظاهرات تحت شعار "جمعة غضب الخامس والعشرين من سبتمبر"، في حين نُشرت صور تظهر إطلاق قوات الأمن الرصاص على متظاهرين مساء الأربعاء بمحافظة الجيزة.

وخرجت مظاهرات في قرى عديدة بمحافظتي الجيزة وبني سويف جنوب القاهرة، عبّـر خلالها المتظاهرون عن غضبهم لما آلت إليه الأمور في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد بدء حملة هدم البيوت المخالفة التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهتف المتظاهرون ضد السيسي مطالبين برحيله وسط دعوات لتنظيم مظاهرات أطلقت عليها "جمعة غضب الخامس والعشرين من سبتمبر".

وبث نشطاء مصريون تسجيلا مصورا يُظهر جنود الأمن المركزي وهم يطلقون الرصاص الحي من أسلحة نارية آلية لتفريق متظاهرين مساء الأربعاء الماضي في قرية كفر قنديل التابعة لمحافظة الجيزة.

وكان المتظاهرون قد اشتبكوا مع الجنود ورشقوهم بالحجارة أثناء فض احتجاج في القرية، حيث خرج عشرات من أهالي القرية للمطالبة برحيل السيسي، ونددوا بحكم العسكر.

نقابة المحامين

من جهة أخرى، نظّم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة للمحامين وسط القاهرة، تنديدا بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة عليهم.

وقال المحامون إنهم يقدمون خدمة للعدالة ويدافعون عن الشعب المصري ولا يبيعون سلعة تستوجب تقديم ضريبة القيمة المضافة عليهم ووضع العراقيل أمام قيامهم بواجبهم القانوني والدستوري.

وكان محامون قد نظموا وقفة سابقة يوم الخميس الماضي، وطالبوا مجلس النقابة العامة بعقد جلسة طارئة لوقف تنفيذ القانون الذي وصفوه بقانون جباية، وهددوا بخطوات تصعيدية في حال عدم وقف العمل به.