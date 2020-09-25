عباس: منظمة التحرير لم تخول أحدا بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة إن منظمة التحرير لم تفوض أحدا للحديث باسم الشعب الفلسطيني، وإن سلطات الاحتلال تعمل الآن على قتل آخر فرصة للسلام.

وأضاف -في كلمة له بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- إن اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين تخالف المبادرة العربية للسلام، داعيا الأمين العام للمنظمة، واللجنة الرباعية الدولية، إلى عقد مؤتمر دولي مطلع العام القادم، للانخراط في عملية سلام حقيقية.

وتساءل عباس "إلى متى تظل القضية الفلسطينية بلا حل عادل تضمنه الشرعية الدولية؟" مؤكدا أن الشعب سيواصل الصمود رغم الخذلان الذي تعرض له، ولن يركع ولن يستسلم وسينتصر.

وذكر في كلمته أن "صفقة القرن" وخطط إسرائيل لضم الأراضي ستصادر 33% من أراضي الفلسطينيين، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية تمسكت بالمبادرة العربية للسلام لكن سلطة الاحتلال تنصلت من التزاماتها.

وفي الختام، أبدى عباس الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بمشاركة كل القوى والفصائل "لإسقاط محاولات شطبنا" كما شدد على استمراره بمحاربة الإرهاب الدولي "كما كنا في السنوات الماضية، وسنبقى، أوفياء للسلام".