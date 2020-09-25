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تم تطويره أخيرا.. الجيش الإسرائيلي يختبر نظاما صاروخيا جديدا

نظام اعتراض القبة الحديدية يظهر على زورق صاروخي إسرائيلي في قاعدة بحرية في حيفا (رويترز)
نظام اعتراض القبة الحديدية يظهر على زورق صاروخي إسرائيلي في قاعدة بحرية في حيفا (رويترز)
25/9/2020

أجرى سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة تجارب كان مخططا لها مسبقا على منظومة صواريخ بحر-بحر، قال إنه تم تطويرها أخيرا.

وفي إطار التجارب، جرى إطلاق صاروخ على سفينة مستهدفة تحاكي سفينة معادية، حسبما ذكرت اليوم الجمعة صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقالت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة إن النظام الصاروخي سيضمن التفوق البحري للأسطول (الإسرائيلي)".

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فإن هذه التجارب تهدف إلى فحص جاهزية المنظومة الجديدة، التي قال البيان إنها تتمتع بقدرات هجومية أدق، وذات قدرة على الوصول إلى مدى أبعد وقدرات أفضل للتعامل مع التهديدات بأسلحة متقدمة.

وأوضح البيان أن المنظومة دخلت الخدمة في سلاح البحرية، وأن الصواريخ ستدمج في السفن الحربية القائمة من نوع "ساعار 5″، وفي سفن الصواريخ الجديدة من نوع "ساعار 6".

وستدافع الفرقاطات طراز "ساعار 6" المزودة بصواريخ عن احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية الإسرائيلية بالإضافة إلى الأصول البحرية الإستراتيجية الأخرى.

 

المصدر : الألمانية + الجزيرة

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