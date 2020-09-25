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سياسة

انتقاد لاذع لرئيسة مجلس النواب الأميركي بعد تعريضها بتركيا وأردوغان

بيلوسي عدّت تركيا بين دول تراها مفتقرة للديمقراطية (غيتي)
بيلوسي عدّت تركيا بين دول تراها مفتقرة للديمقراطية (غيتي)
25/9/2020

انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تصريحات رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي التي أشارت فيها إلى تركيا باعتبارها إحدى الدول التي تفتقر للديمقراطية.

وقال جاويش أوغلو في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة إن "وصول نانسي بيلوسي المعروفة بجهلها التام إلى منصب رئاسة مجلس النواب الأميركي يدعو للقلق بشأن ديمقراطية بلادها". وأضاف "ستتعلمون احترام إرادة الشعب التركي".

وجاءت تصريحات بيلوسي أمس الخميس في معرض تعقيبها على موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي رفض التعهد بتسليم السلطة سلميا إذا خسر الانتخابات المقبلة، وقال للصحفي الذي سأله عن ذلك "سنرى ما سيحدث".

وقالت بيلوسي "نحن نعلم بمن يعجب ترامب، فهو معجب ببوتين، وكيم جونغ أون، وأردوغان، إلا إنني أذكّر السيد الرئيس بأنك لست في كوريا الشمالية ولا روسيا ولا تركيا ولا السعودية، نحن في الولايات المتحدة التي تدار بالديمقراطية".

المصدر : وكالة الأناضول

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