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سياسة

قطر تعتذر عن تسلم الدورة الحالية للجامعة العربية بدل فلسطين

رئاسة دورات جامعة الدول العربية تتم وفق الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء (الجزيرة)
رئاسة دورات جامعة الدول العربية تتم وفق الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء (الجزيرة)
25/9/2020

اعتذرت دولة قطر عن تسلم الدورة الحالية لجامعة الدول العربية عوضا عن السلطة الفلسطينية، حسب رسالة وجهتها المندوبية العامة القطرية لدى الجامعة العربية.

وأكدت قطر تمسكها بحقها في الرئاسة المقبلة للدورة 155 في مارس/آذار المقبل.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أعلن الثلاثاء الماضي تخلي فلسطين عن رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية، على خلفية اتخاذ الأمانة العامة للجامعة موقفا داعما للإمارات والبحرين، اللتين طبعتا علاقاتهما مع إسرائيل، في مخالفة لمبادرة السلام العربية.

يذكر أن رئاسة دورات جامعة الدول العربية تتم وفق الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء.

المصدر : الجزيرة

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