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بريطانيا.. مقتل ضابط شرطة في إطلاق نار داخل مركز احتجاز جنوبي لندن

عنصران من الشرطة البريطانية خلال عملية أمنية سابقة في لندن (رويترز)
عنصران من الشرطة البريطانية خلال عملية أمنية سابقة في لندن (رويترز)
25/9/2020

قُتل ضابط شرطة بريطاني، اليوم الجمعة، في إطلاق نار داخل مركز احتجاز (جنوبي لندن)، وأكدت الشرطة اعتقال المهاجم، الذي أصيب بدوره بالرصاص.

وقالت الشرطة البريطانية في بيان إنها فتحت تحقيقا جنائيا بعد مقتل أحد عناصرها في مركز الاحتجاز الواقع في مركز شرطة كرويدون.

وأضافت أن رجلا يبلغ من العمر 23 عاما كان قيد الاعتقال أطلق النار قبل فجر اليوم على رجل الشرطة، الذي تم نقله إلى المستشفى حيث توفي.

وتابعت أن الشخص الذي أطلق النار اعتقل من مكان الحادثة، ونقل إلى المشفى بعد إصابته بجروح ناجمة عن إطلاق نار.

وأكدت الشرطة البريطانية أنها لم تطلق النار أثناء الحادثة، في إشارة إلى أن الرجل ربما أطلق النار على نفسه.

وقدم رئيس الوزراء بوريس جونسون وأعضاء في حكومته ورئيس بلدية لندن تعازيهم لعائلة الشرطي القتيل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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