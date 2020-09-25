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سياسة

إصابة 4 أشخاص في باريس إثر تعرضهم للطعن قرب مكاتب شارلي إيبدو سابقا

طوق أمني حول المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو بعد هجوم اليوم (الأوروبية)
طوق أمني حول المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو بعد هجوم اليوم (الأوروبية)
25/9/2020

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اليوم الجمعة إن 4 أشخاص أصيبوا -اثنان منهم في حالة خطيرة- في هجوم بسكين وقع قرب المكتب السابق لصحيفة شارلي إيبدو الساخرة.

وأوقفت الشرطة مشتبها به على مقربة من ساحة الباستيل في باريس بعد الهجوم المذكور.

وبعدما أفادت الشرطة في مرحلة أولى عن فرار شخصين متهمين بعلاقتهما بالهجوم، أوضح مركز الشرطة أن شخصا منفردا نفذ الاعتداء.

وقال مراسل الجزيرة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن عملية الطعن في باريس كانت عشوائية ولم تستهدف أشخاصا بعينهم.

وأضاف أن دوافع المشتبه فيه بتنفيذ عملية الطعن في باريس لا تزال غير معروفة.

وفرضت الشرطة الفرنسية طوقا أمنيا حول المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو بعد عملية الطعن.

وتأتي حادثة الطعن بموازاة جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم على شارلي إيبدو في يناير/كانون الثاني 2015 والذي أودى بحياة 12 شخصا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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