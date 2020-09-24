البث الحي
سياسة|بحرين

في لقاء افتراضي برعاية الرئيس الإسرائيلي.. مسؤول بحريني: "ما يجمعنا بإسرائيل أكثر مما يفرقنا"

احتجاجات خرجت في البحرين رفضا لاتفاق التطبيع مع إسرائيل (الجزيرة)
احتجاجات خرجت في البحرين رفضا لاتفاق التطبيع مع إسرائيل (الجزيرة)
24/9/2020

قال وكيل وزارة التربية والتعليم في البحرين محمد مبارك، خلال لقاء افتراضي برعاية الرئيس الإسرائيلي، "ما يجمعنا بإسرائيل أكثر مما يفرقنا"، ما أثار غضب مغردين بحرينيين.

وطالب مبارك في مقاطع فيديو نشرها الناشط البحريني يوسف الجمري، عبر تويتر، بوضع رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل مد الجسور مع إسرائيل.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقّعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وبالأمس، أفادت وكالة الأنباء البحرينية بأن وفدا إسرائيليا رسميا أجرى مباحثات مع المسؤولين البحرينيين في المنامة، شملت مجالات التعاون في إطار إعلان التطبيع بين الجانبين.

وعلق نشطاء على تصريحات وكيل وزارة التربية البحريني مؤكدين أن الشعب البحريني يرفض التطبيع، وأن مبارك لا يمثل إلا نفسه وعبروا عن غضبهم من تصريحاته.

وقالت إحدى المغردات "يلمح أن الذي يعارض التطبيع الجيب بيكون (يكون) عند باب بيته"، في إشارة إلى الاعتقالات وتكميم الأفواه.

وأضاف ناشط آخر "هذا كلامه دايما كأنه موجه للجهات الأمنية، في خطاب كراهية أكثر من هذا الخطاب أصلا؟ أي صوت مخالف هو تابع لجماعات وبلا بلا بلا".

وطالب أحد النشطاء من مبارك بأن يتحدث بصيغة المفرد، وقال: "قل ما يجمعك، تحدث عن نفسك فقط، بأي حق تجمع الآخرين معك؟! لا أعترف بالكيان الصهيوني ولن أعترف".

وشارك عدد من الإعلاميين والصحفيين العرب، مساء الاثنين الماضي، في ندوة تطبيعية إلكترونية، لمناقشة دور الصحفيين في تحسين العلاقات بين الدول العربية والاحتلال الإسرائيلي.

وحضر الندوة التي كان عنوانها "دور الإعلام في تعزيز السلام بالمنطقة"، ونظمها ما يسمى "المجلس العربي للتكامل الإقليمي"، صحفيون من البحرين والإمارات والسعودية والسودان ومصر والجزائر، إلى جانب شخصيات إسرائيلية.

المصدر : الجزيرة + خدمة سند

حول هذه القصة

ولي عهد البحرين مهاتفا نتنياهو: السلام مع إسرائيل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة

قال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تأييد السلام مع إسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

المزيد من سياسة

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)