البث الحي
سياسة|السعودية

المندوب السعودي حذر مجلس الأمن.. بقعة نفطية قرب الحديدة اليمنية

الناقلة صافر تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام وهي متوقفة منذ 5 سنوات (الجزيرة)
الناقلة صافر تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام وهي متوقفة منذ 5 سنوات (الجزيرة)
24/9/2020

حذر المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، مجلس الأمن الدولي من أن "بقعة نفطية" شوهدت على مسافة 50 كيلو مترا إلى الغرب من الناقلة المتهالكة "صافر"، المتوقفة قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وكشف المعلمي، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أن "خبراء لاحظوا أن أنبوبا متصلا بالناقلة ربما انفصل عن الدعامات التي تثبته في القاع ويطفو الآن فوق سطح البحر".

وأشار إلى أن الناقلة صافر وصلت إلى حالة حرجة، وأن الوضع يشكل تهديدا خطيرا لكل الدول المطلة على البحر الأحمر خاصة اليمن والمملكة، مؤكدا أن هذا الوضع الخطير يجب ألا يُترك دون معالجة.

وطالب المندوب السعودي في رسالته مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لضمان أمن وسلامة المنطقة، واتخاذ إجراء فوري لدفع الحوثيين للسماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة لاتخاذ الإجراءات الضرورية.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن صافر يمكن أن تُسرب ما يصل إلى 4 أمثال النفط الذي تسرب من الناقلة "إكسون فالديز" عام 1989 قبالة ألاسكا.

وتحمل الناقلة صافر، التي بنيت في اليابان خلال سبعينيات القرن الماضي، 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وهي متوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر منذ عام 2015.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)