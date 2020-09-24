طهران: السعودية مصدر الإرهاب والتطرف وسعيها لتعزيز علاقاتها مع إسرائيل سيفقدها مكانتها الإقليمية

وصفت الخارجية الإيرانية السعودية بأنها مصدر الإرهاب والتطرف، مشيرة إلى أن الرياض تحاول دائما التغطية على هذه الحقيقة.

وقالت الخارجية الإيرانية إن اتهامات الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لإيران سببها الهزائم العسكرية والسياسية المتواصلة في اليمن، ومحاولة لإخلاء المسؤولية عما وصفتها بجرائم الحرب، التي ترتكبها السعودية ضد النساء والأطفال في اليمن.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن المنطقة تعاني من سياسة السعودية الخاطئة.

و أكدت أن دفع الرياض مليارات الدولارات للولايات المتحدة، وسعيها لتعزيز علاقاتها مع إسرائيل سيفقدها مكانتها الإقليمية على حد تعبيرها.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قال إن المملكة قد مدت أياديها للسلام مع إيران، وتعاملت معها بإيجابية لبناء علاقات؛ لكن النظام الإيراني قام العام الماضي باستهداف المنشآت النفطية في المملكة.

وفي كلمة له، أمس الأربعاء، عبر الفيديو في أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن النظام الإيراني يواصل استهداف المملكة عبر صواريخه الباليستية والطائرات بدون طيار، مطالبا بموقف دولي حازم يمنع النظام الإيراني من تطوير تسلحه ووقف رعايته للإرهاب.

كما دعا إلى التعايش السلمي والتكاتف بين دول العالم وشعوبها لمواجهة التحديات المشتركة، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط عانت من تحديات أمنية، وما تزال تعاني منها.

وأضاف الملك سلمان أن المملكة من أكبر الدول المانحة، ولم تقم بالتمييز في مساعداتها على أي أساس عرقي أو سياسي، كما أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة للتكاتف لمواجهة التحديات المشتركة بين دول العالم.