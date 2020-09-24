البث الحي
سياسة

وسط مظاهرة سودانية مناهضة للتطبيع.. المستشار الإعلامي للبرهان: الانتظار في القضايا الحساسة ربما يضيع فرصا

24/9/2020

قال العميد طاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي للفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إن زيارة البرهان الأخيرة لأبو ظبي لا يوجد فيها أسرار، ولا هي أجندةُ عسكريين ضد مدنيين، كما أنها ليست استسلاما لأحد ولا بيعا للقضية الفلسطينية.

واعتبر أن الزيارة وما نتجت عنه تمثل نوايا صادقة وإرادة قوية ومحاولة جادة وتفكيرا خارج الصندوق؛ لإيجاد حلول خلاقة مبدعة تخرج علاقاتنا الخارجية من "البئر"، التي ألقيت بداخله ردحا من الزمان.

كما اعتبر أن مناقشة نتائج اجتماعات أبو ظبي مع الأجهزة الحكومية دليل حرص على اتخاذ قرارات مشتركة شجاعة بين كل مكونات الحكومة الانتقالية.

وقال المسؤول الإعلامي السوداني إن كل الخطوات تحتاج إلى تفويض كامل؛ لكن الانتظار في القضايا الحساسة والملحة ربما يضيّع بعض الفرص المتاحة، على حد قوله.

وانتقد أبو هاجة في مقال موسع نشره موقع الجيش السوداني على الفيسبوك الأصوات التي "اختزلت مناقشات أبو ظبي في عبارة نطبع أو لا نطبع"، قائلا "هذا التوصيف والاختزال يتضمن عدم دقة وإلمام بتفاصيل الحالة السودانية".

وأضاف أن "الواقع الذي نعيشه اليوم من مشكلات متراكمة وأزمة اقتصادية طاحنة وإبقاء اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب وغير ذلك من القضايا، يتطلب منا جميعا تخطيطا استراتيجيا برؤية جديدة شاملة؛ بل جراحة دقيقة ماهرة لتغيير الصورة النمطية، التي ارتبطت بعلاقاتنا الخارجية طوال العقود الماضية".

 

العودة إلى أوغندا
وفي تطور آخر، كشف الصحفي والمستشرق الإسرائيلي، يوني بن مناحيم، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان سيلتقي قريبا برئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.

وقال بن مناحيم في تغريدة نقلا عن مصادر سودانية أن البرهان سيناقش مع نتنياهو في لقائه الثاني من نوعه تفاصيل التطبيع مع إسرائيل.

وأشار الصحفي الإسرائيلي إلى أن مكتب رئيس الوزراء في إسرائيل رفض التعليق على هذه الأنباء.

مظاهرات ضد التطبيع
في غضون ذلك شارك العشرات في مظاهرة جرت في العاصمة السودانية للمطالبة برحيل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وحمل المشاركون في المظاهرة لافتات ترفض أي محاولات للتطبيع مع إسرائيل، كما عبر المشاركون عن رفضهم ما وصفوه بالانصياع لشروط البنك الدولي، ورفع الدعم عن السلع الأساسية.

وتأتي المظاهرة على خلفية أوضاع معيشية صعبة يمر بها السودانيون، الذين يعانون من ندرة في السلع الأساسية وغلاء متصاعد في أسعار السلع.

كما تأتي عقب زيارة قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ووفد وزاري إلى دولة الإمارات مؤخرا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

مليارات الدولارات ومطالب أخرى.. هذه شروط السودان في محادثات أبوظبي للتطبيع مع إسرائيل

"التطبيع بين السودان وإسرائيل مسألة وقت، لكن خطواته الآن أسرع. هذا ما قاله للجزيرة نت مسؤول بارز في الحكومة السودانية، ويتحفظ ائتلاف قوى الحرية والتغيير فقط على سرية التفاوض ووساطة الإمارات.

السودان وإسرائيل.. أبرز محطات التطبيع

مثل اجتماع بنيامين نتنياهو و عبد الفتاح البرهان في أوغندا، علامة فارقة في تاريخ التطبيع السوداني مع إسرائيل الذي بدأ منذ 1955 وشهد حالات من التقارب والقطيعة والعداء.

المزيد من سياسة

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)