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أميركا.. احتجاجات بمدن عدة بعد توجيه تهم مخففة في قضية مقتل امرأة سوداء برصاص الشرطة

مظاهرة خرجت في نيويورك بالتزامن مع احتجاجات لويفيل (وكالة الأناضول)
مظاهرة خرجت في نيويورك بالتزامن مع احتجاجات لويفيل (وكالة الأناضول)
24/9/2020

اندلعت احتجاجات تخللها إطلاق نار في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي (جنوب شرقي الولايات المتحدة) عقب قرار أصدرته هيئة قضائية بعدم توجيه اتهامات جنائية لعناصر من الشرطة في قضية مقتل امرأة سوداء داخل منزلها قبل أشهر من الآن.

فخلال الليلة الماضية بالتوقيت المحلي، تظاهر المئات من المناهضين للعنصرية بينهم أنصار حركة "حياة السود مهمة" وسط لويفيل للتنديد بالقرار، مرددين هتافات بينها "لا عدالة لا سلام".

وبالتزامن، خرجت مظاهرات في نيويورك وواشنطن وشيكاغو وأتلانتا وفيلاديلفيا، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وخلال المظاهرة في لويفيل، أطلق مسلح النار فأصاب شرطيين اثنين بجروح استدعت إخضاع أحدهما لعملية جراحية، وفق الشرطة المحلية التي قالت إنه جرى اعتقال مشتبه به في الحادثة.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن مناوشات وقعت بين المتظاهرين والشرطة التي اعتقلت 12 منهم، وقد انتشرت في المدينة أيضا وحدات من الحرس الوطني تحسبا لاحتجاجات أوسع نطاقا.

شرطيون يحيطون بمتظاهر في مدينة لويفيل (وكالة الأناضول)

تهم مخففة
ولم توجه هيئة المحلفين أي تهمة بالقتل من أي درجة للشرطيين الضالعين في قتل المواطنة السوداء التي كانت تعمل في المجال الطبي.

واكتفت الهيئة بتوجيه ٣ تهم من الدرجة الأولى بتعريض حياة الآخرين للخطر ضد الضابط السابق بريت هانكيسون، وهو أحد ٣ شرطيين شاركوا في عملية دهم منزل المرأة السوداء بريونا تايلور في 13 مارس/آذار الماضي، وخلال العملية أطلق شرطيان أبيضان النار على المرأة مما أسفر عن مقتلها.

واعتبر المدعي العام -نقلا عن قرار هيئة المحلفين- أن إطلاق النار على المرأة كان مبررا لأن صديقها أطلق حينها النار على أحد الشرطيين فأصابه في ساقه، ولم يكن حينها في حالة دفاع شرعي عن النفس.

من جهته، لا يزال مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق في ملابسات المداهمة، وفق أسوشيتد برس.

وكان دهم منزل بريونا جرى بعد منتصف الليل بموجب مذكرة تفتيش تجيز الاقتحام المفاجئ، وحينها تم إيقاظها من سريرها قبل أن تطلق عليها عدة رصاصات، وتسببت الحادثة في احتجاجات بالمدينة استمرت أشهرا.

من جهته، ندد محامي عائلة بريونا تايلو بقرار هيئة المحلفين ووصفه بالمشين.

وتضيف قضية تايلو المزيد من الاحتقان للشارع الأميركي الذي يشهد منذ أشهر احتجاجات كبيرة فجرها مقتل الشاب الأسود جورج فلويد في مينيسوتا أواخر مايو/أيار الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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