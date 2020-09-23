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سياسة|بحرين

يناقش تفاصيل اتفاق التطبيع.. وفد إسرائيلي رفيع المستوى في البحرين

الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض منتصف الشهر الجاري (الأوروبية)
الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض منتصف الشهر الجاري (الأوروبية)
23/9/2020
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آخر تحديث
23/9/2020
(مكة المكرمة) 10:10 PM

أفادت وكالة الأنباء البحرينية أن وفدا إسرائيليا رسميا أجرى مباحثات مع المسؤولين البحرينيين في المنامة اليوم الأربعاء شملت مجالات التعاون في إطار إعلان التطبيع بين الجانبين.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي رفيع المستوى يضم القائم بأعمال رئيس ديوان رئاسة الوزراء رونين بيرتس والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشفيز وممثلين عن مجلس الأمن القومي.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن زيارة الوفد تأتي لمواصلة المباحثات بشأن تفاصيل اتفاق التطبيع بين المنامة وتل أبيب الذي وقع منتصف الشهر الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن.

وأشارت إلى أن الوفد توجه بطائرة تابعة لشركة "يسرائير" الإسرائيلية عبر الأجواء السعودية في اتجاه البحرين للمرة الأولى.

وكانت بيانات ملاحية من موقع فلايت رادار المتخصص في رصد حركة الطيران المدني أفادت بانطلاق الطائرة الإسرائيلية من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى وجهة غير معلنة، لكن صحفيين إسرائيليين قالوا لاحقا إنها في طريقها إلى البحرين.

وحملت الرحلة الرقم "آي إس آر111" (ISR111)، واستغرقت ساعتين و20 دقيقة بسبب التأخير في الحصول على إذن عبور الأجواء الأردنية.

في غضون ذلك، نقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي أن البحرين فتحت لأول مرة خطوط الاتصال المباشر مع إسرائيل، في إطار تطبيع العلاقات.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وأمس، أجرى ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيه إن تأييد السلام مع إسرائيل يعزز ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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