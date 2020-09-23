قتلى من المرتزقة الروس جراء سقوط مروحيتهم قرب قاعدة الجفرة وسط ليبيا

أفاد عبد الهادي دراه المتحدث باسم غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق الوطني بسقوط مروحية عسكرية تقل عددا من المرتزقة الروس في منطقة سوكنة القريبة من قاعدة الجفرة الجوية وسط ليبيا.

وقال لوكالة الأناضول إن المعلومات الأولية تفيد بمقتل 4 من المرتزقة الروس، مشيرا إلى أن المروحية كانت تقل أيضا أسلحة وذخائر، مما أدى إلى انفجارها.

وأضاف دراه أن الطائرة كانت في طريقها إلى أحد الحقول النفطية التي يستخدمها المرتزقة الروس غرفة عمليات.

بدورها، قالت مصادر محلية للجزيرة إن مرتزقة من شركة فاغنر الأمنية الروسية أغلقوا المنطقة المحيطة بمكان الحادث، وسط انتشار لقوى الأمن بالشوارع المحاذية.

وكانت قناة "ليبيا الأحرار" أفادت -نقلا عن مصادر محلية- بسماع أصوات انفجارات متتالية بطريق سوكنة-سبها، مشيرة إلى أن مرتزقة فاغنر طوقوا المنطقة التي سقطت فيها المروحية.

وقال مراسل الجزيرة أحمد خليفة إن الطائرة أقلعت من قاعدة الجفرة، وأضاف أنها ربما كانت متجهة إما إلى قاعدة تمنهنت أو قاعدة براك الشاطئ شرق مدينة سبها (650 كيلومترا تقريبا جنوب طرابلس). علما بأن القواعد الثلاث تخضع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأضاف أن المرتزقة قاموا بإغلاق الطريق المؤدي إلى مدينة سبها، مشيرا إلى أن المرتزقة الروس والسودانيين والتشاديين يتحركون بحرية في هذه المناطق.