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للمرة الأولى.. طائرة إسرائيلية تعبر أجواء السعودية متجهة للبحرين

الرحلة انطلقت من مطار بن غوريون في تل أبيب متجهة نحو المنامة (الجزيرة)
الرحلة انطلقت من مطار بن غوريون في تل أبيب متجهة نحو المنامة (الجزيرة)
23/9/2020

كشفت إسرائيل النقاب اليوم الأربعاء عن رحلة جوية مباشرة أقلعت من مدينة تل أبيب إلى العاصمة البحرينية المنامة عبر الأجواء السعودية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن طائرة تابعة لشركة يسرائير استخدمت لأول مرة المجال الجوي السعودي في رحلة إلى البحرين.

ولم تكشف هيئة البث توقيت رحلة الطيران، واكتفت بالقول إنها أقلت شخصيات رسمية إسرائيلية، لإجراء محادثات هدفها إقامة مقر لشركة يسرائير في العاصمة البحرينية.

و"يسرائير" هي شركة طيران إسرائيلية خاصة، وهي الثانية من حيث الحجم بعد شركة طيران إلعال الحكومية.

وكانت السعودية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات المتجهة من إسرائيل إلى الإمارات.

ووفقا لبيانات ملاحية من موقع فلايت رادار المتخصص في رصد حركة الطيران المدني، فقد انطلقت الطائرة الإسرائيلية من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى وجهة غير معلنة، لكن صحفيين إسرائيليين قالوا لاحقا إنها في طريقها للبحرين.

وحلمت الرحلة الرقم "آي إس آر111" (ISR111)، واستغرقت ساعتين و20 دقيقة بسبب التأخير في الحصول على إذن عبور الأجواء الأردنية.

وكان لافتا أن الرحلة قامت بدوران غير مبرر فوق الأجواء الإسرائيلية، ثم بعد ذلك عبرت الأجواء السعودية، فيما قال صحفي إسرائيلي إن سبب الدوران كان بانتظار الحصول على رخصة للملاحة فوق الأجواء الأردنية من هيئة الطيران المدني الأردني.

المصدر : خدمة سند + وكالة الأناضول

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