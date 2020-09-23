للمرة الأولى.. طائرة إسرائيلية تعبر أجواء السعودية متجهة للبحرين

كشفت إسرائيل النقاب اليوم الأربعاء عن رحلة جوية مباشرة أقلعت من مدينة تل أبيب إلى العاصمة البحرينية المنامة عبر الأجواء السعودية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن طائرة تابعة لشركة يسرائير استخدمت لأول مرة المجال الجوي السعودي في رحلة إلى البحرين.

ولم تكشف هيئة البث توقيت رحلة الطيران، واكتفت بالقول إنها أقلت شخصيات رسمية إسرائيلية، لإجراء محادثات هدفها إقامة مقر لشركة يسرائير في العاصمة البحرينية.

מדהים: מטוס ישראייר (4X-ABI) המריא מנתב"ג בטיסה ישירה מעל סעודיה ישירות לבחריין. בתוך המטוס אנשי עסקים ישראלים ונציגי בטחון לקראת הקמה של תחנה של חברת התעופה הישראלית במנאמה 🇮🇱🇧🇭@ynetalerts #israelbahrain pic.twitter.com/0XMb6Dpj3A — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) September 23, 2020

و"يسرائير" هي شركة طيران إسرائيلية خاصة، وهي الثانية من حيث الحجم بعد شركة طيران إلعال الحكومية.

وكانت السعودية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات المتجهة من إسرائيل إلى الإمارات.

ישראייר רשמה הישג היסטורי בכך שהפכה לחברת התעופה הישראלית הראשונה אי פעם שנוחתת בנמל התעופה הבינלאומי בבחריין 🇮🇱🇧🇭. הטיסה ארכה כשעתיים ו-20 דקות כולל זמן עיכוב בשמי ישראל כנראה בגלל המתנה לאישור מעבר מהירדנים 🇯🇴 הדרוש לפני כניסה לשטח האווירי של סעודיה 🇸🇦@ynetalerts #ISR111 pic.twitter.com/hLFXQDQmjg — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) September 23, 2020

ووفقا لبيانات ملاحية من موقع فلايت رادار المتخصص في رصد حركة الطيران المدني، فقد انطلقت الطائرة الإسرائيلية من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى وجهة غير معلنة، لكن صحفيين إسرائيليين قالوا لاحقا إنها في طريقها للبحرين.

وحلمت الرحلة الرقم "آي إس آر111" (ISR111)، واستغرقت ساعتين و20 دقيقة بسبب التأخير في الحصول على إذن عبور الأجواء الأردنية.

وكان لافتا أن الرحلة قامت بدوران غير مبرر فوق الأجواء الإسرائيلية، ثم بعد ذلك عبرت الأجواء السعودية، فيما قال صحفي إسرائيلي إن سبب الدوران كان بانتظار الحصول على رخصة للملاحة فوق الأجواء الأردنية من هيئة الطيران المدني الأردني.