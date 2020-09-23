فرنسا.. الشرطة تخلي برج إيفل عقب إنذار بوجود قنبلة

أخلت الشرطة الفرنسية بالكامل اليوم الأربعاء برج إيفل في باريس عقب إنذار بوجود قنبلة، ويأتي ذلك وسط مخاوف من هجمات بعد إعادة نشر صحيفة "شارلي إيبدو" رسوما مسيئة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد مصدر أمني لوكالة رويترز إخلاء البرج الذي يعد من أهم المعالم السياحية في العاصمة الفرنسية، وإجلاء المئات.

ونقلت صحيفة "لوباريزيان" عن الشركة المستغلة للبرج أن الشرطة تلقت الساعة 11 من صباح اليوم اتصالا هاتفيا من شخص يبلغ عن قنبلة تم زرعها في البرج.

وعلى إثر ذلك، تم إخلاء المعلم السياحي من الزوار، وباشرت الشرطة عمليات تفتيش بحثا عن متفجرات قد تكون زرعت هناك.

Les abords de la Tour Eiffel sont bouclés par la police. Il y a une alerte à la bombe. La circulation est déviée Quai Branly. – @BFMParis pic.twitter.com/WZnWytKk0f — Barthelemy Bolo (@B2Bolo) September 23, 2020

اعتقال

وقد نشرت وسائل إعلام فرنسية صباح اليوم أخبارا عن القبض على أحد الأشخاص بجانب برج إيفل، وذلك بعد أن صاح "الله أكبر".

وأغلقت الشرطة الشوارع المُؤدية للبرج، كما أنشأت حواجز أمنية لمنع وجود المارة، وأخلت طوابق البرج من الزائرين لحين التأكد من خلو محيطه من أي مواد مشبوهة.

في الأثناء، نشرت 100 وسيلة إعلامية في فرنسا اليوم رسالة مفتوحة بعنوان "معا لندافع عن الحرية" تدعو إلى التعبئة لصالح "حرية التعبير" دعما لصحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة عقب أنباء عن تلقيها تهديدات جديدة من تنظيم القاعدة لنشرها مجددا الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه السلام مطلع الشهر الجاري.

وبسبب هذه الرسوم، تعرضت الصحيفة مطلع عام 2015 لهجوم مسلح أسفر عن مقتل 11 من هيئة التحرير فيها، وتجري حاليا محاكمة المشتبه في ضلوعهم بالهجوم.