البث الحي
سياسة

فرنسا.. الشرطة تخلي برج إيفل عقب إنذار بوجود قنبلة

عناصر شرطة بمحيط برج إيفل (غيتي)
عناصر شرطة بمحيط برج إيفل (غيتي)
23/9/2020

أخلت الشرطة الفرنسية بالكامل اليوم الأربعاء برج إيفل في باريس عقب إنذار بوجود قنبلة، ويأتي ذلك وسط مخاوف من هجمات بعد إعادة نشر صحيفة "شارلي إيبدو" رسوما مسيئة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد مصدر أمني لوكالة رويترز إخلاء البرج الذي يعد من أهم المعالم السياحية في العاصمة الفرنسية، وإجلاء المئات.

ونقلت صحيفة "لوباريزيان" عن الشركة المستغلة للبرج أن الشرطة تلقت الساعة 11 من صباح اليوم اتصالا هاتفيا من شخص يبلغ عن قنبلة تم زرعها في البرج.

وعلى إثر ذلك، تم إخلاء المعلم السياحي من الزوار، وباشرت الشرطة عمليات تفتيش بحثا عن متفجرات قد تكون زرعت هناك.

اعتقال
وقد نشرت وسائل إعلام فرنسية صباح اليوم أخبارا عن القبض على أحد الأشخاص بجانب برج إيفل، وذلك بعد أن صاح "الله أكبر".

وأغلقت الشرطة الشوارع المُؤدية للبرج، كما أنشأت حواجز أمنية لمنع وجود المارة، وأخلت طوابق البرج من الزائرين لحين التأكد من خلو محيطه من أي مواد مشبوهة.

في الأثناء، نشرت 100 وسيلة إعلامية في فرنسا اليوم رسالة مفتوحة بعنوان "معا لندافع عن الحرية" تدعو إلى التعبئة لصالح "حرية التعبير" دعما لصحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة عقب أنباء عن تلقيها تهديدات جديدة من تنظيم القاعدة لنشرها مجددا الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه السلام مطلع الشهر الجاري.

وبسبب هذه الرسوم، تعرضت الصحيفة مطلع عام 2015 لهجوم مسلح أسفر عن مقتل 11 من هيئة التحرير فيها، وتجري حاليا محاكمة المشتبه في ضلوعهم بالهجوم.

المصدر : الصحافة الفرنسية + خدمة سند + رويترز
المزيد من سياسة

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)