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سياسة|لبنان

غير قابل للمساومة.. تأكيد جزائري على حق إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

تبون عبّر مجددا عن دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة (رويترز)
تبون عبّر مجددا عن دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة (رويترز)
23/9/2020

جدّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تأكيده على أن حق إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس غير قابل للمساومة، في حين عبّر نظيره اللبناني ميشال عون عن تمسكّ بلاده بالمبادرة العربية لحل أزمة الشرق الأوسط.

يأتي ذلك وسط تأكيد عراقي على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية يلبي حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة.

ووصف الرئيس تبون القضية الفلسطينية بالقضية المقدسة للجزائر وشعبها، وقال خلال كلمته ضمن أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة غير قابل للتصرف أو المساومة.

وأكد أن القضية الفلسطينية تبقى بالنسبة للجزائر وشعبها قضية مقدسة وأم القضايا.

وأضاف "نعبر مجددا عن دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه غير قابل للتصرف أو المساومة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف".

والأحد، قال تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية "أنا أرى أن هناك نوعا من الهرولة نحو التطبيع ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها"، يأتي ذلك في أول رد فعل رسمي من الجزائر بشأن توقيع الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل.

توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين برعاية أميركية (غيتي)

تطبيع وتمسك

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية أميركية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية والرفض الفلسطيني.

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية لحل الأزمة في الشرق الأوسط.

ودعا خلال كلمته ضمن أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى احترام القرارات الأممية وبينها القرار 194 الذي يضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس العراقي برهم صالح في كلمته الموجهة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية يلبي حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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