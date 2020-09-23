تتعلق بالعلاقات الأخوية وسبل دعمها.. أمير قطر يتلقى رسالة من ولي عهد الكويت

تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد الكويت.

وقد قام بتسليم الرسالة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي نقل تحيات ولي عهد الكويت إلى أمير قطر، وتمنياته له بدوام الصحة والسداد وللشعب القطري مزيدا من التقدم والازدهار.

سمو أمير البلاد المفدى لدى تسلمه رسالة خطية من سمو نائب الأمير وولي العهد بدولة الكويت الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين، حيث قام بتسليم الرسالة مبعوث سمو نائب الأمير وولي العهد بدولة الكويت، وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة بدولة الكويت الشقيقة.#قنا pic.twitter.com/08BNquBnxy — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 23, 2020

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن رسالة ولي عهد الكويت تتصل بالعلاقات الأخوية بين قطر والكويت، وسبل دعمها وتعزيزها، وبالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.