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سياسة|كويت

تتعلق بالعلاقات الأخوية وسبل دعمها.. أمير قطر يتلقى رسالة من ولي عهد الكويت

أمير قطر (يمين) مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح (وكالة الأنباء القطرية)
أمير قطر (يمين) مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح (وكالة الأنباء القطرية)
23/9/2020

تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد الكويت.

وقد قام بتسليم الرسالة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي نقل تحيات ولي عهد الكويت إلى أمير قطر، وتمنياته له بدوام الصحة والسداد وللشعب القطري مزيدا من التقدم والازدهار.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن رسالة ولي عهد الكويت تتصل بالعلاقات الأخوية بين قطر والكويت، وسبل دعمها وتعزيزها، وبالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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