الملك سلمان: مددنا أيدينا للسلام مع إيران لكنها استهدفت منشآتنا النفطية

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إن المملكة قد مدت أياديها للسلام مع إيران، وتعاملت معها بإيجابية لبناء علاقات، لكن النظام الإيراني قام العام الماضي باستهداف المنشآت النفطية في المملكة.

وقال الملك سلمان في كلمة له اليوم، عبر الفيديو في أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن النظام الإيراني يواصل استهداف المملكة عبر صواريخه الباليستية والطائرات بدون طيار، مطالبا بموقف دولي حازم يمنع النظام الإيراني من تطوير تسلحه ووقف رعايته للإرهاب.

كما دعا إلى التعايش السلمي والتكاتف بين دول العالم وشعوبها لمواجهة التحديات المشتركة، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط عانت من تحديات أمنية ولا تزال تعاني منها.

وأضاف الملك سلمان أن المملكة من أكبر الدول المانحة، ولم تقم بالتمييز في مساعداتها على أي أساس عرقي أو سياسي، كما أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة للتكاتف لمواجهة التحديات المشتركة بين دول العالم.