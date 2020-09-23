البث الحي
سياسة|مصر

نائب مرشد الإخوان: الشعب المصري بدأ يكسر حاجز الخوف

إبراهيم منير تولى مؤخرا قيادة جماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)
إبراهيم منير تولى مؤخرا قيادة جماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)
أحمد رمضان - الجزيرة نت
23/9/2020

أشاد إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بالحراك الذي تشهده مصر منذ 20 سبتمبر/أيلول الجاري، وقال إنه يمثل بداية إيجابية للشعب المصري الذي بدأ يكسر حاجز الخوف ويتخلى عن السلبية التي عانى منها طوال الفترة الماضية.

وفي تصريحات خاصة لموقع الجزيرة نت قال منير -الذي أصبح قائدا فعليا للجماعة مؤخرا- إن الشعب المصري يبدو وكأنه استيقظ فجأة على الواقع الموجود الآن، وبدأ يشعر بعد 7 سنوات من حكم العسكر.

وشهدت مناطق متفرقة من البلاد مظاهرات انطلقت الأحد الماضي بعد دعوة من الفنان ومقاول الجيش، المنشق محمد علي، للخروج ضد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على وقع جملة من الأزمات الداخلية عانى منها المصريون مؤخرا وعلى رأسها هدم المنازل بدعوى مخالفتها لاشتراطات البناء، فضلا عن أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد حصة مصر من مياه نهر النيل.

وتجنب منير تقديم إجابة مباشرة عن إمكانية مشاركة الجماعة -التي تعد الكيان الأكبر في صفوف المعارضة- في المظاهرات التي تكمل يومها الرابع، وقال "الإخوان المسلمون لن يتخلفوا عن أي عمل وطني شريف في مصر، والجماعة وأفرادها لن يتقدموا على الشعب المصري ولن يتأخروا عنه، بل يعيشون معه ويعانون مما يعانيه".

وحول زيادة رقعة الغضب وتصاعد الحراك المطالب بإسقاط السيسي، قال منير إن هذه إيجابية للشعب، مؤكدا أن "نظام السيسي الآن يكظم غيظه" ومتوقعا أن يتعامل مع هذا الحراك مثلما تعامل الرئيس السابق أنور السادات مع حراك عام ١٩٧٧، بتغيير بعض الوجوه في الحكم من أجل إرضاء الشارع.

وكانت مصر شهدت خروج مظاهرات يومي 18 و19 يناير/كانون الثاني 1977 في عدة مدن، عقب اتخاذ السادات قرارًا برفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الأساسية، مثل الخبز والأرز والسكر والشاي والبنزين، فيما عرفت حينها بـ "انتفاضة الخبز" والتي انتهت بتراجع الرئيس وتغيير بعض المسؤولين.

مظاهرات متفرقة اندلعت في مصر منذ الأحد الماضي (الجزيرة)

الرقاب تختنق

وعن الغضب الذي يعتمل في نفوس المصريين، قال منير إن السبب في ذلك هو سياسات وإجراءات السيسي التي لا تقوم فحسب على هدم المنازل والمساجد فقط، وإنما تمتد لتدهور الاقتصاد، وصولًا إلى رقبة الناس والتي تكاد تختنق ولم يعد هناك صبر وسكوت نتيجة السياسة الخاطئة للانقلاب العسكري.

وأوضح منير أن الشعب الآن يرفض أن يدفع أموالًا لجيش أو شرطة تقتله، كما أن المصريين بدؤوا يتساءلون: لماذا نصبر على السيسي وهو يستنزف أموال مصر في مشاريع وهمية وغير منتجة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك من يعيشون في مساكن متهالكة ولا يجدون الماء والطعام والتعليم والصحة.

وأشار إلى أن السيسي ونظامه أوصلا الشعب المصري إلى عدم الشعور بالوطنية عبر تقزيم الوطن، مؤكدا أن المنابر التي يعتمد عليها السيسي ونظامه سواء إعلامية أو سياسية فقد تأثيرها على الشعب ولم يعد لها قدرة على أن تواصل تلميع الرئيس.

جدير بالذكر أن جماعة الإخوان أعلنت منذ أيام، على لسان متحدثها الإعلامي طلعت فهمي، أن منير نائب المرشد العام أصبح المسؤول الأول بالجماعة والقائم بأعمال مرشد إخوان مصر.

ويقبع مرشد الإخوان محمد بديع مع معظم قادة الجماعة والآلاف من أعضائها في السجون منذ الانقلاب الذي نفذه الرئيس الحالي (السيسي) عندما كان وزيرا للدفاع في يوليو/تموز 2013 وأطاح خلاله بالراحل محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين والذي كان أول رئيس مدني منتخب في مصر الحديثة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)