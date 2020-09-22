نائب وزير الدفاع السعودي: المملكة تسعى للوصول إلى سلام شامل ودائم في اليمن

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي اليوم إن بلاده تسعى "مع دعاة السلام في اليمن للوصول إلى سلام شامل ودائم"، وذلك بمناسبة حلول اليوم العالمي للسلام.

وأضاف الأمير خالد في تغريدة على حسابه بتويتر أن تحقيق سلام شامل ودائم في اليمن يتم عبر "تنفيذ اتفاق الرياض، وتكامل الجهود مع المبعوث الأممي لإنجاح مقترحه بشأن الإعلان المشترك لإنهاء الأزمة، وعودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي".

وكانت الرياض قد رعت توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، عقب طرد قوات المجلس للحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة المؤقتة عدن.

في #اليوم_العالمي_للسلام، نتطلع الى أن ينعم العالم بالسلام في أرجاءه،ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول الى سلامٍ شاملٍ ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الاممي لانجاح مقترحه (الاعلان المشترك) لانهاء الازمة وعودة اليمن الى محيطه الخليجي والعربي. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 22, 2020

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن التحالف السعودي الإماراتي آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب، وخروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوبي البلاد).

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث دعا أمس بمناسبة اليوم العالمي للسلام أطراف الأزمة اليمنية "إلى أخذ خطوة في اتجاه تحقيق السلام الشامل في هذا البلد"، وأضاف "أقول للأطراف المتحاربة في هذا اليوم، أتمنى أن تفكروا، وتجدوا الشجاعة اللازمة، وتأخذوا الخطوة الأولى نحو منح اليمنيين السلام الذي يحتاجونه ويستحقونه، لنعمل معا بشكل عاجل لإنهاء هذا النزاع بشكل كامل".

تجدر الإشارة إلى أن السعودية قادت تحالفا عسكريا يضم دولا عربية وإسلامية؛ للتدخل في اليمن في مارس/آذار عام 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة الشرعية في صنعاء في نهاية عام 2014.