البث الحي
سياسة

نائب وزير الدفاع السعودي: المملكة تسعى للوصول إلى سلام شامل ودائم في اليمن

خالد بن سلمان: تحقيق السلام باليمن يتم عبر تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الأممي (واس)
خالد بن سلمان: تحقيق السلام باليمن يتم عبر تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الأممي (واس)
22/9/2020

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي اليوم إن بلاده تسعى "مع دعاة السلام في اليمن للوصول إلى سلام شامل ودائم"، وذلك بمناسبة حلول اليوم العالمي للسلام.

وأضاف الأمير خالد في تغريدة على حسابه بتويتر أن تحقيق سلام شامل ودائم في اليمن يتم عبر "تنفيذ اتفاق الرياض، وتكامل الجهود مع المبعوث الأممي لإنجاح مقترحه بشأن الإعلان المشترك لإنهاء الأزمة، وعودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي".

وكانت الرياض قد رعت توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، عقب طرد قوات المجلس للحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة المؤقتة عدن.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن التحالف السعودي الإماراتي آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب، وخروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوبي البلاد).

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث دعا أمس بمناسبة اليوم العالمي للسلام أطراف الأزمة اليمنية "إلى أخذ خطوة في اتجاه تحقيق السلام الشامل في هذا البلد"، وأضاف "أقول للأطراف المتحاربة في هذا اليوم، أتمنى أن تفكروا، وتجدوا الشجاعة اللازمة، وتأخذوا الخطوة الأولى نحو منح اليمنيين السلام الذي يحتاجونه ويستحقونه، لنعمل معا بشكل عاجل لإنهاء هذا النزاع بشكل كامل".

تجدر الإشارة إلى أن السعودية قادت تحالفا عسكريا يضم دولا عربية وإسلامية؛ للتدخل في اليمن في مارس/آذار عام 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة الشرعية في صنعاء في نهاية عام 2014.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأنباء السعودية (واس)

حول هذه القصة

اليمن.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة قادمة ومحادثات تبادل السجناء ستستأنف في جنيف

حذرت الأمم المتحدة من مجاعة محتملة في اليمن بسبب الحرب المستمرة وعدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها، في حين تستضيف جنيف جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين حول تبادل السجناء.

اليمن.. استئناف محادثات تبادل الأسرى في جنيف بين الحكومة والحوثيين برعاية أممية

أعلنت الأمم المتحدة انطلاق الاجتماع الرابع للجنة الأسرى والمعتقلين اليمنية اليوم في جنيف بين وفدي الحكومة والحوثيين بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وناشدت الجانبين إطلاق سراح المعتقلين بسرعة.

المزيد من سياسة

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

في الذكرى 50 لرئاسته.. الوجه الغائب للسادات بين عبد الناصر والإخوان وأرانب السجن

الرئيس المصري الراحل أنور السادات تولى السلطة بين 1971 و1981 (الجزيرة)