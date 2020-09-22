لأول مرة خارج الولايات المتحدة.. قوة الفضاء الأميركية تنشر سرية طيارين بقاعدة العديد في قطر

قالت وكالة أسوشيتد برس إن الولايات المتحدة نشرت سرية مؤلفة من 20 طيارا مما تعرف بقوة الفضاء الأميركية في قاعدة العديد العسكرية بقطر، في أول انتشار لها خارج الولايات المتحدة.

وانضم 20 جنديا من القوات الجوية إلى قوة الفضاء خلال مراسم لأداء اليمين في وقت سابق من هذا الشهر في قاعدة العديد.

وأفادت الوكالة بأن عددا آخر سينضم إلى وحدة "مشغلي الفضاء الأساسيين"، وسيعملون على تشغيل الأقمار الصناعية، وتتبع مناورات من وُصف بالعدو، ومحاولة تجنب صراعات في الفضاء.

The deployment of the first members of the U.S. Space Force to Qatar’s #AlUdeid Air Base symbolizes the United States’ and #Qatar’s commitment to further building our strategic partnership into the future – and into space! @SpaceForceDoD https://t.co/smdDw0rqHF — CdA Ambassador Greta C. Holtz (@USAmbQatar) September 22, 2020

وقال مدير قوة الفضاء في قاعدة العديد العقيد تود بنسون للوكالة إن هناك دولا شديدة العدوانية -رفض أن يسميها- تحضّر لتوسيع النزاع إلى الفضاء، مضيفا أنه ينبغي أن تكون للولايات المتحدة القدرة على التنافس والدفاع عن مصالحها الوطنية.

من جهتها، قالت القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة في قطر، غريتا سي. هولتز في تغريدة على تويتر "يمثل نشر أول مجموعة من أعضاء قوة الفضاء الأميركية في قاعدة العديد الجوية في قطر، التزام الولايات المتحدة وقطر بمواصلة بناء شراكتهما الإستراتيجية في المستقبل وفي مجال الفضاء".