لأول مرة خارج الولايات المتحدة.. قوة الفضاء الأميركية تنشر سرية طيارين بقاعدة العديد في قطر

قالت وكالة أسوشيتد برس إن الولايات المتحدة نشرت سرية مؤلفة من 20 طيارا مما تعرف بقوة الفضاء الأميركية في قاعدة العديد العسكرية بقطر، في أول انتشار لها خارج الولايات المتحدة.

وانضم 20 جنديا من القوات الجوية إلى قوة الفضاء خلال مراسم لأداء اليمين في وقت سابق من هذا الشهر في قاعدة العديد.

وأفادت الوكالة بأن عددا آخر سينضم إلى وحدة "مشغلي الفضاء الأساسيين"، وسيعملون على تشغيل الأقمار الصناعية، وتتبع مناورات من وُصف بالعدو، ومحاولة تجنب صراعات في الفضاء.

The deployment of the first members of the U.S. Space Force to Qatar’s #AlUdeid Air Base symbolizes the United States’ and #Qatar’s commitment to further building our strategic partnership into the future – and into space! @SpaceForceDoD https://t.co/smdDw0rqHF

— CdA Ambassador Greta C. Holtz (@USAmbQatar) September 22, 2020