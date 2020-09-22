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سياسة

لأول مرة خارج الولايات المتحدة.. قوة الفضاء الأميركية تنشر سرية طيارين بقاعدة العديد في قطر

طائرة أميركية من طراز "بي وان بي" وطاقمها بقاعدة العديد في قطر (رويترز)
طائرة أميركية من طراز "بي وان بي" وطاقمها بقاعدة العديد في قطر (رويترز)
22/9/2020

قالت وكالة أسوشيتد برس إن الولايات المتحدة نشرت سرية مؤلفة من 20 طيارا مما تعرف بقوة الفضاء الأميركية في قاعدة العديد العسكرية بقطر، في أول انتشار لها خارج الولايات المتحدة.

وانضم 20 جنديا من القوات الجوية إلى قوة الفضاء خلال مراسم لأداء اليمين في وقت سابق من هذا الشهر في قاعدة العديد.

وأفادت الوكالة بأن عددا آخر سينضم إلى وحدة "مشغلي الفضاء الأساسيين"، وسيعملون على تشغيل الأقمار الصناعية، وتتبع مناورات من وُصف بالعدو، ومحاولة تجنب صراعات في الفضاء.

وقال مدير قوة الفضاء في قاعدة العديد العقيد تود بنسون للوكالة إن هناك دولا شديدة العدوانية -رفض أن يسميها- تحضّر لتوسيع النزاع إلى الفضاء، مضيفا أنه ينبغي أن تكون للولايات المتحدة القدرة على التنافس والدفاع عن مصالحها الوطنية.

من جهتها، قالت القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة في قطر، غريتا سي. هولتز في تغريدة على تويتر "يمثل نشر أول مجموعة من أعضاء قوة الفضاء الأميركية في قاعدة العديد الجوية في قطر، التزام الولايات المتحدة وقطر بمواصلة بناء شراكتهما الإستراتيجية في المستقبل وفي مجال الفضاء".

المصدر : أسوشيتد برس

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