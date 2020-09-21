كورونا اليوم.. بلدية لندن تقترح قيودا جديدة لوقف انتشار الفيروس وانتقادات حقوقية لمراكز الحجر الصحي بأميركا اللاتينية

قال تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن 156 دولة انضمت إلى خطة "كوفاكس" العالمية التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لإمدادات اللقاحات المستقبلية المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وفي أميركا اللاتينية، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات في فنزويلا والسلفادور وباراغواي باحتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص في مراكز حجر صحي غير مناسبة، خلال فترة تفشي جائحة كورونا.

أما في قطاع غزة، فقد حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أنها لن تكون قادرة على إجراء اختبارات فيروس كورونا في غضون أيام، مع نفاد مجموعات الاختبار.

وفيما يأتي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم لليوم الاثنين 21 سبتمبر/أيلول 2020، حسب توقيت مكة المكرمة:

22:08- رئيس بلدية لندن يقترح قيودا جديدة لوقف انتشار الفيروس

قال رئيس بلدية لندن صادق خان إنه اتفق مع قادة المجلس المحلي وخبراء الصحة العامة على عرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا على الحكومة المركزية في محاولة لوقف انتشاره في العاصمة.

وتشمل الإجراءات تقليل ساعات فتح الحانات وتوسيع نطاق فرض وضع الكمامات في وسائل النقل العام والمتاجر ليشمل أماكن عامة أخرى.

وقال خان إنه سيطلب من الحكومة تنفيذ الخطة في أسرع وقت ممكن، مضيفا أنه سيناقشها مع رئيس الوزراء بوريس جونسون غدا الثلاثاء.

وبريطانيا الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا مع 42 ألف وفاة، رغم فرض إغلاق وطني أدخل البلاد في ركود غير مسبوق.

21:08- في أميركا اللاتينية.. اتهامات حقوقية تلاحق مراكز الحجر الصحي

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات في فنزويلا والسلفادور وباراغواي باحتجاز عشرات الآلاف في مراكز حجر صحي غير مناسبة تديرها الدولة، خلال فترة تفشي جائحة كورونا.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير لها إن الدول الثلاث "احتجزت بشكل غير مناسب مهاجرين ولاجئين وأشخاصا كانوا عائدين إلى بلادهم وآخرين من مجتمعات محدودة الدخل في مراكز حجر صحي تديرها الدولة، في ظل ظروف غير صحية، وأحيانا غير إنسانية دون طعام كاف أو مياه أو رعاية صحية".

وأشار التقرير إلى أن بعض الأشخاص تم وضعهم في العزل لفترات تزيد عن فترة الـ14 يوما التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وبعضهم ظل في العزل لأكثر من شهر.

21:08- المغرب.. يسجل أعلى حصيلة يومية للتعافي من كورونا

أعلن المغرب اليوم الاثنين، تسجيل 25 وفاة جراء كورونا، إضافة إلى 1376 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكشف بيان صادر لوزارة الصحة المغربية عن تعافي 3426 حالة، في أعلى حصيلة يومية للتعافي بالبلاد، مؤكدا أن الحصيلة الإجمالية للتعافي ارتفعت إلى أكثر من 84 ألف حالة.

20:41- أردوغان: تركيا نجحت في تجربتين لتطوير لقاح كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "بلاده أحرزت تقدما في دراسات تطوير لقاح لفيروس كورونا، وحققت نجاحا في تجربتين على الحيوانات".

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي بالمجمع الرئاسي بأنقرة اليوم الاثنين في إطار تطوير لقاح لفيروس كورونا، "نجحت تجربتان على الحيوانات، من مجموع 8 دراسات جارية لتطوير اللقاح، المستهدف طرحه للاستخدام مطلع 2021".

وأشار أردوغان إلى أن بلاده ستشدد الرقابة على المقاهي والمطاعم، وعلى الأشخاص المُلزمين بالحجر الصحي وتتابع مدى التزامهم بذلك عن كثب.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن بلاده حققت تقدما في سبيل إنتاج لقاح محلي لمواجهة كورونا (الجزيرة)

20:32- المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض تسحب تحذيرها عن انتقال كورونا عبر الهواء

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، إنها نشرت إرشادات عن احتمال انتقال فيروس كورونا المستجد من خلال جزيئات محمولة جوا بطريق الخطأ وإنها ستقوم بتحديث توصياتها.

وأضافت "نسخة مسودة من تغييرات مقترحة لهذه التوصيات نُشرت بالخطأ على الموقع الرسمي للمراكز".

وكانت المراكز حذرت من أن "كوفيد-19" يمكن أن ينتشر من خلال جزيئات محمولة جوا قد تظل معلقة في الهواء وتنتقل لمسافة تزيد على 6 أقدام.

وتوصي الإرشادات، التي سحبتها المراكز بعد نشرها على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، بأن يستخدم الناس أجهزة تنقية الهواء للحد من الجراثيم الموجودة في الجو داخل الأماكن المغلقة لتجنب انتشار المرض.

19:36- الجزائر.. إصابات كورونا تتجاوز الـ 50 ألفا

تجاوزت إصابات فيروس كورونا في الجزائر 50 ألفا، بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الاثنين تسجيل 197 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكر حمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الملخص الصحفي اليومي، إحصاء 7 وفيات جديدة، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 1679 حالة.

18:45- أستراليا.. تراجع إصابات كورونا لأدنى مستوى خلال 3 أشهر

سجلت أستراليا اليوم الاثنين أدنى تراجع يومي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 3 أشهر، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية .

وبحسب السلطات، فإن الحصيلة اليومية الجديدة التي بلغت 16 إصابة هي أدنى معدل ارتفاع يومي في الإصابات منذ 14 يونيو/حزيران الماضي، وسجلت حالتا وفاة جديدتان.

وسُجلت معظم الحالات الجديدة مرة أخرى في ولاية فيكتوريا التي تقع في جنوب شرق البلاد وتعد بؤرة الموجة الثانية لتفشي الفيروس بأستراليا.

18:28- اليونان: إصابة مزيد من المهاجرين في ليسبوس بكورونا

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس اليوم الاثنين إنه "تم تشخيص إصابة مزيد من المهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية بفيروس كورونا، مع تسجيل زيادة طفيفة في حالات الإصابة بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف بيتساس أن المهاجرين في ليسبوس يخضعون لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا منذ 12 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث تم إجراء نحو 7 آلاف اختبار أمس الأحد.

والتهمت النيران منذ نحو أسبوعين مخيم موريا المقام في جزيرة ليسبوس اليونانية، والذي كان يؤوي نحو 12 ألف مهاجر، وقد تم نقل حوالي 10 آلاف مهاجر إلى أماكن إقامة مؤقتة في خيام، حيث يتم تسجيلهم وإخضاعهم لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا.

18:32- انتقادات لتأخر صدور نتائج فحوص كورونا بأميركا

انتقد الشريك المؤسس لمايكروسوفت بيل غيتس اليوم الوضع الحالي لاستجابة الولايات المتحدة لوباء فيروس كورونا، وعدم ظهور نتائج اختبارات الإصابة خلال 24 ساعة، بعد أكثر من 6 أشهر على ظهور الوباء.

وقال غيتس -في تصريح له حسب ما نقلته قناة الحرة الأميركية- "من المشين أنه حتى اليوم لا يحصل الأشخاص على نتائج اختباراتهم للإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة"، مشيرًا إلى أن القادة السياسيين والصحيين بحاجة إلى الإقرار علنًا بأن وضع الاختبار الحالي غير مناسب، وعليهم إيجاد طرق لجعل النظام أكثر كفاءة.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، فقد سجلت الولايات المتحدة أكثر من 6.7 ملايين إصابة بفيروس كورونا، وما يقرب من 200 ألف وفاة.

18:28- تحالف عالمي لتوفير لقاحات كورونا

قال تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن 156 دولة انضمت إلى خطة "كوفاكس" العالمية، التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لإمدادات اللقاحات المستقبلية المضادة لكوفيد-19.

وذكر بيان صادر عن المنظمة والتحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات، بعد مهلة انتهت الجمعة الماضي لتقديم تعهدات ملزمة؛ إن القائمة تضم 64 دولة أكثر ثراء ستلتزم بالتمويل ذاتيا.

وتستهدف "كوفاكس" تسليم ملياري جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة حول العالم بحلول نهاية عام 2021.

اختبارات وأدوية فيروس كورونا مهددة بالنفاد في قطاع غزة (رويترز)

18:14- غزة.. مخاوف من نفاد مجموعات اختبار كورونا

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من أنها لن تكون قادرة على إجراء اختبارات فيروس كورونا في غضون أيام مع نفاد مجموعات الاختبار.

وأجرت الوزارة ما معدله 1500 فحص يوميا منذ اكتشاف الحالات الأولى بين عامة السكان في 24 أغسطس/آب.

وقال منير البرش مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة إن 50% من الأدوية نفدت في مخازن الوزارة قبل ظهور فيروس كورونا، وإن الفيروس يجعل الوضع أكثر صعوبة، حيث توزع الوزارة كميات من الأدوية أكبر بكثير مما كانت تفعل من قبل".

وتخضع غزة منذ عام 2007 لحصار إسرائيلي مصري يهدف إلى عزل حركة حماس، وفصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع.

17:59- الحكومة التونسية: لن نعود للحجر الصحي العام

أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي الاثنين أنه لن يتم فرض حجر صحي عام مجددا في البلاد، رغم تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد عددا قياسيا.

وقال المشيشي "لن تكون هناك عودة للحجر الصحي في الوضع الحالي، هناك مجموعة من الإجراءات التي تمّ اتخاذها، ولكن الرجوع لوضعية مارس/آذار غير مطروح".

كما دعا رئيس الوزراء إلى تكثيف حملات التوعية التي تهدف إلى فرض وضع الكمامات في وسائل النقل العام وداخل المقاهي وخلال التجمعات.

طبيب عراقي يرفع أداة فحص كورونا مصنعة محليا (رويترز)

17:31- العراق يسجل 70 وفاة و3821 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين تسجيل 3821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى أكثر من 322 ألف حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 70 وفاة.

وحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 8625 حالة، بعد تسجيل 70 وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى أكثر من 258 ألفا، بعد تسجيل 4484 حالة شفاء اليوم أيضا.

17:20- إيران تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا منذ 3 أشهر

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري اليوم الاثنين إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد زاد بواقع 3341 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ أوائل يونيو/حزيران الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 425 ألف إصابة.

وأضافت سيما سادات لاري في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن 177 توفوا أمس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الرسمية إلى أكثر من 24 ألف شخص في إيران، التي تعتبر من أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررا من الجائحة.

وحذر مسؤولو الصحة الإيرانيون من حدوث موجة تفش ثالثة للوباء، في حين عزت الحكومة ارتفاع عدد الإصابات جزئيا إلى انخفاض الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

17:09- ألمانيا.. مخاوف من إصابات جماعية في كأس السوبر الأوروبية

حث رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر جماهير بايرن ميونيخ على عدم السفر لحضور نهائي كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم أمام إشبيلية في بودابست هذا الأسبوع، خوفا من تحول المباراة إلى بؤرة لانتشار كوفيد-19.

ويلتقي بطل ألمانيا الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، إشبيلية بطل الدوري الأوروبي في العاصمة المجرية الخميس المقبل.

وقال سودر "في حال سفر الآلاف من بافاريا إلى المجر، التي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة، يجب أن يخضعوا للحجر الصحي عند عودتهم".

مخاوف ألمانية من إصابات جماعية بفيروس كورونا بين مشجعي بايرن ميونخ خلال مباراة كأس السوبر الأوروبية (رويترز)

16:47- هولندا.. إصابات كورونا تتجاوز ألفي حالة للمرة الأولى

أظهرت بيانات صادرة عن السلطات الصحية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يوميا في هولندا تجاوز ألفي حالة للمرة الأولى اليوم الاثنين.

وقفزت الإصابات بفيروس كورونا بواقع 2215، لتصل إلى ما يقرب من 96 ألفا، مسجلة خامس معدل قياسي في أسبوع.

16:31- إيطاليا تلزم القادمين من فرنسا بالخضوع لاختبار فيروس كورونا

أعلنت إيطاليا اليوم الاثنين إلزام القادمين من باريس أو مناطق أخرى بفرنسا تسجل معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا بالخضوع لاختبار فيروس كورونا.

وكتب وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا في منشور على صفحته على موقع فيسبوك أنه لا يمكن" الاستهانة" بالوضع في أوروبا. وطالب "بمزيد من الحذر".

يشار إلى أن إيطاليا كانت أول دولة غربية تتضرر من فيروس كورونا، ولكن بعد حالة الطوارئ الصحية الصارمة التي فرضتها خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين تمكنت من السيطرة على معدلات العدوى.

مع ذلك، ارتفعت حالات الاصابة بالفيروس منذ النصف الثاني من يوليو/تموز الماضي، ومع إعادة فتح المدارس هذا الشهر فإن هناك مخاوف من حدوث موجة ثانية لتفشي الفيروس.

16:26- تحذيرات طبية في المملكة المتحدة

حذر مسؤولان كبيران في قطاع الصحة البريطاني اليوم الاثنين من أن البلاد ستواجه معدلا متزايدا ومتسارعا لوفيات فيروس كورونا في غضون أسابيع ما لم تتحرك حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بشكل عاجل لوقف الانتشار السريع لموجة التفشي الثانية.

وتجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا في بريطانيا 41 ألفا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا والخامسة على مستوى العالم، في حين تقترض البلاد مبالغ قياسية في محاولة لضخ أموال طارئة في الاقتصاد المتضرر.

وتشهد بريطانيا ارتفاعا في معدلات الإصابات الجديدة بالمرض إلى ما لا يقل عن 6 آلاف حالة يوميا، حسب ما أظهرته بيانات منشورة قبل أسبوع، وتتزايد أعداد المصابين الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات إلى المثلين كل 8 أيام، في حين تشهد عمليات إجراء الفحوص تخبطا.

تحذيرات طبية من ارتفاع معدلات الوفاة بفيروس كورونا في بريطانيا (وكالات)

14:14- الموجة الثانية تهوي بسوق الأسهم الأوروبية

هوت كبريات أسواق الأسهم الأوروبية اليوم بنسبة 3%، وذلك جراء تزايد مخاوف المستثمرين من تداعيات الموجة الثانية للجائحة التي يعيشها عدد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى غياب أي حزمة جديدة للبنوك المركزية لضخ السيولة في الأسواق.

ففي التعاملات المبكرة صباح اليوم، تراجعت بورصة لندن بنسبة 3% بعدما حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك من أن أزمة كورونا في بلاده بلغت "مرحلة حاسمة"، في ظل حديث عن عودة إجراءات العزل العام.

وانخفض مؤشر سوقي الأسهم في فرانكفورت وباريس بنسبة 3 و3.3% على التوالي، كما هوت بورصة مدريد بنسبة أكبر بلغت 3.5%، ولم تسلم البورصة الإيطالية من موجة الانخفاض وسجلت تراجعا بنسبة 3.3%.

13:57- العراق يشارك في تجارب سريرية للقاح صيني

قالت وزارة الصحة العراقية إن البلاد ستشارك في التجارب السريرية للقاح صيني مرتقب ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك إلى جانب دول أخرى مثل الإمارات.

وذكر الوكيل الفني لوزارة الصحة العراقية حازم الجميلي أن هذه المشاركة ستسهم في تطوير مراكز البحوث في البلاد، وأنه سيتم لاحقا اختيار مركزين أو 3 للبحوث لمتابعة الموضوع، وضمان حصول العراق على حاجته من اللقاح.

وأشار الجميلي إلى أن العراق شأنه شأن بقية دول العالم يسعى للحصول على لقاح آمن وفعال في وقت مبكر، من دون أن يكشف عن اسم الشركة المنتجة للقاح.

وحتى مساء أمس الأحد بلغت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العراق 319 ألفا و35 إصابة، بينها 8555 وفاة، و253 ألفا و591 حالة شفاء.

13:35- 611 إصابة جديدة في الأراضي الفلسطينية

صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بأنه تم تسجيل 611 إصابة جديدة بالفيروس، و9 وفيات في 24 ساعة الماضية، وتعهد رئيس الوزراء محمد اشتية بتشديد الإجراءات لمواجهة تزايد عدد الإصابات.

وقالت الوزيرة إن محافظة الخليل سجلت أعلى عدد للإصابات الجديدة بإجمالي 151، تلتها القدس وضواحيها ‭‬‬بواقع 149، كما سجل قطاع غزة 42، في حين توزعت بقية الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني -في كلمة في بداية اجتماع الحكومة في رام الله- ارتفاع معدلات الإصابات بغير المقبول.

وأضاف أن السلطات أعلنت الأسبوع الماضي -وستعلن قريبا- "سلسلة إجراءات وتدابير صارمة، وفرضنا عقوبات صارمة على من ينتهك تلك التدابير".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ انتشاره في مارس/آذار الماضي بلغ 46‬‬ ألفا و57 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 309 حالات.

13:31- تقرير: تداعيات مدمرة للجائحة على النازحين جراء الصراعات

أظهرت دراسة جديدة أجراها المجلس النرويجي للاجئين (Norwegian Refugee Council) أن لوباء "كوفيد-19" تداعيات "مدمرة" على النازحين والمتضررين من الصراعات، مما يدفع الكثير منهم نحو حافة الجوع والتشرد.

ويستند التقرير إلى استطلاع رأي شمل 14 دولة، من بينها أفغانستان والعراق وليبيا ومالي والصومال واليمن.

ويقول المجلس إن نحو 3 أرباع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع (نحو 1400) واجهوا تدهورا واضحا في ظروفهم منذ بدء تفشي الجائحة.

وعلى سبيل المثال، اضطر 70% لخفض عدد وجبات الطعام لأسرهم، وفقد 77% وظائفهم أو الدخل من العمل، وقال 73% إنهم على الأرجح لن يرسلوا أطفالهم إلى المدرسة بسبب الصعوبات الاقتصادية.

السلطات اليونانية في جزيرة لسبوس تشرف على نقل اللاجئين إلى مخيم آخر بعد احتراق مخيمهم (الأناضول)

11:15- دعوات للرئيس الإندونيسي لتأجيل الانتخابات الإقليمية

وجهت أكبر منظمة دينية في إندونيسيا وشخصيات بارزة -بما فيها نائب رئيس سابق- دعوة إلى الرئيس جوكو ويدودو لتأجيل الانتخابات الإقليمية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك جراء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في رابع أكبر دول العالم سكانا.

وقال يوسف كالا نائب الرئيس الإندونيسي السابق الرئيس الحالي لمنظمة الهلال الأحمر في مقال صحفي نشر اليوم إن تنظيم انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل "سيكون أمرا خطيرا"، موضحا أن "فرض شيء يعرض للخطر بشكل واضح وعقلاني صحة الناس ليس فقط إجراء متهورا، بل قاتل".

وبلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا لحد الساعة 245 ألفا، والوفيات 9553 حالة، لتكون إندونيسيا بذلك ثاني أكبر بؤرة في آسيا بعد الهند.

ويتخوف خبراء الأوبئة في البلاد من أن تنظيم انتخابات إقليمية يشارك فيها قرابة 107 ناخبين سيفاقم الوضع الوبائي، ولا سيما أن معدل إجراء الفحوصات في إندونيسيا هو ضمن المعدلات الأقل في العالم.

#بريطانيا تقرر إلغاء الاحتفالات المعتادة في استقبال العام الجديد نهاية عام 2020 على ضفاف نهر التايمز حول London Eye وذلك بسبب المخاوف من #وباء_كورونا — عدنان حميدانAdnan Hmidan (@AdnanHmidan) September 19, 2020

11:11- وضع حرج في بريطانيا

يبحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم فرض إجراءات العزل العام مرة أخرى، لمواجهة تسارع الإصابات والوفيات بجائحة فيروس كورونا.

وتشهد بريطانيا ارتفاعا في معدلات الإصابات الجديدة بالمرض إلى ما لا يقل عن 6 آلاف حالة يوميا حسبما أظهرت بيانات منشورة قبل أسبوع، ويتزايد عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات إلى الضعف كل 8 أيام، في حين تشهد عمليات إجراء الفحوص تخبطا.

وقال وزير النقل جرانت شابس لشبكة "سكاي" (SKY) إنه "من المؤكد أننا نشهد وضعا حرجا للغاية هذا الصباح، ومن الواضح أننا متأخرون بأسابيع قليلة عما نراه في مناطق أخرى من أوروبا".

وحذر وزير الصحة مات هانكوك أمس الأحد من أن البلاد قد بلغت نقطة تحول، ويتعين على المواطنين اتباع قواعد العزل وإلا سيواجهون فرض المزيد من إجراءات الإغلاق.

ورفض هانكوك في تصريح صحفي استبعاد إغلاق عام آخر لمواجهة تفشي الجائحة، وقال "سنكون صارمين بشكل متزايد مع الأشخاص الذين لا يتبعون القواعد، وعندها يمكننا تجنب المزيد من عمليات الإغلاق على الصعيد الوطني".

وأعلنت الحكومة البريطانية أمس أنها تعتزم فرض غرامة على رافضي الامتثال لأمر العزل الذاتي المنزلي تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني (13 ألف دولار).

ويبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في بريطانيا 41 ألفا و777 حالة، وهي الحصيلة الأعلى في أوروبا والخامسة عالميا.

10:47- أعلى إصابات يومية في روسيا منذ شهرين

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 6196 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، في أعلى عدد يومي للإصابات منذ 18 يوليو/تموز الماضي.

وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي يزيد فيها العدد اليومي للمصابين على 6 آلاف، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من مليون و109 آلاف، لتكون روسيا رابع أكبر بؤرة للوباء في العالم.

وقال المركز المعني بمكافحة كورونا في روسيا إن 71 مريضا توفوا جراء الفيروس في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و489.

09:56- إسرائيل تسجل 2565 إصابة

أعلنت إسرائيل اليوم تسجيل 2565 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، وقالت وزارة الصحة في بيان إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 188 ألفا و427، منها 1256 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 643 من مجمل الإصابات في حالة صعبة، و241 في حالة متوسطة.

وبدأت الحكومة الإسرائيلية منذ يوم الجمعة الماضي تنفيذ خطة إغلاق عام تستمر 3 أسابيع، في محاولة للحد من اتساع رقعة انتشار الجائحة.

09:30- وزير الصحة التشيكي يستقيل جراء تصاعد الإصابات

قال وزير الصحة التشيكي آدم فويتش اليوم إنه قدم استقالته عقب الانتقادات التي وجهت إليه بشأن إدارته لأزمة فيروس كورونا المستجد، إذ تسجل البلاد الواقعة في وسط أوروبا تصاعدا في الإصابات بالمرض.

وقالت وكالة رويترز إن التشيك تسجل حاليا ثاني أسرع وتيرة زيادة للمصابين بالفيروس في القارة الأوروبية بعد إسبانيا.

وقال المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها (European Center for Disease Prevention and Control) إن التشيك سجلت في الأيام الـ14 الماضية نسبة إصابة بلغت 193 حالة من بين كل 100 ألف نسمة.

وأظهرت بيانات من وزارة الصحة التشيكية اليوم أن العدد اليومي لعدد الإصابات بالفيروس انخفض إلى 985 أمس الأحد، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي يتراجع فيه العدد.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 49 ألفا و290 في البلد البالغ عدد سكانه 10.7 ملايين.

08:19- ألمانيا متخوفة من تصاعد عدد الإصابات لدى جيرانها

قال وزير الصحة الألمانية ينس شبان اليوم إن بلاده قلقة من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس لدى دول مجاورة، مثل فرنسا والنمسا وهولندا، مؤكدا في مقابلة تلفزيونية أن ألمانيا ستستورد آجلا أو عاجلا إصابات من دول مثل إسبانيا أصبحت فيها الإصابات بالجائحة خارج السيطرة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا (Robert Koch German Institute for infectious diseases) ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بـ922 حالة، وذلك مقابل 1345 في اليوم السابق، مما يرفع العدد الإجمالي المسجل بالبلاد منذ ظهور الوباء إلى 272 ألفا و337.

ولم تسجل ألمانيا أي وفيات جديدة بالمرض ليظل العدد ثابتا عند 9386.

08:35- الفلبين تخفف القيود على سفر الكوادر الصحية

قال متحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إن سلطات البلاد خففت الحظر على الرحلات الدولية على الممرضين والممرضات من الفلبين وباقي الكوادر الصحية، وذلك لإتاحة المزيد من الوظائف خارج البلاد.

وكان آلاف العاملين في القطاع الصحي قد طلبوا الأسبوع الماضي من حكومة مانيلا السماح لهم بالسفر إلى الخارج، إذ تشكو كوادر التمريض من ضعف الأجور والحماية داخل البلاد.

وجاء التخفيف الجزئي للرحلات الجوية في وقت قالت فيه الحكومة الفلبينية إن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا تحت السيطرة.

08:12- نيوزيلندا تخفف القيود وتتحرى عن إصابة غامضة

قررت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الاثنين تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة في معظم المناطق إلى أدنى مستويات الإنذار، قائلة إن البلاد تتجه نحو القضاء على "كوفيد-19″، وسجلت نيوزيلندا 25 وفاة بالوباء من أصل عدد سكان يبلغ 5 ملايين نسمة، ولم تسجل أي حالات جديدة اليوم.

من ناحية أخرى، قال المدير العام للصحة في نيوزيلندا أشلي بلومفيلد اليوم إن مسؤولي الصحة لا يزالون يبحثون عن مصدر إصابة غامضة لرجل ثبتت إصابته بالفيروس، بعد أن قضى أسبوعين في عزلة.

وأوضح بلومفيلد في تصريحات صحفية أن الرجل عاد إلى نيوزيلندا من الهند في 27 أغسطس/آب الماضي، وأكمل عزله الإلزامي في مدينة كرايست تشيرش.

وعاد بعد ذلك إلى منزله في أوكلاند، قبل ظهور الأعراض وإيجابية اختبار فيروس كورونا في 18 سبتمبر/أيلول الحالي.

وقال بلومفيلد إن المسؤولين "منفتحو الذهن" بشأن مصدر العدوى، مضيفا "يمكن أن يكون قد أصيب في الهند قبل مغادرته، وكانت لديه فترة طويلة وغير عادية من احتضان الفيروس، هذا نادر لكن يمكن أن يحدث".

كيبيك لحالها فيها أكبر عدد حالات في كندا (اكثر من نصف العدد) والوفيات قاربت ٦٠٠٠ شخص من بداية الأزمة ، ومعاتيه كيبيك يعترضون على لبس الماسك الإجباري والقوانين والحجر. https://t.co/e26YffxY49 — Arwa Alshahrani (@ArwaYS_) September 12, 2020

07:26- مقاطعة كيبيك الكندية تقيد التجمعات

أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك الكندية اليوم عن قيود مرتبطة بالتجمعات، خصوصا في عاصمة المقاطعة مونتريال، وذلك بهدف منع موجة ثانية من انتشار الفيروس، بعدما سجلت ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات في الفترة الأخيرة.

وقال وزير الصحة والخدمات الاجتماعية في المقاطعة كريستيان دوبي في مؤتمر صحفي أمس الأحد أن عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتجمع "في قاعات مستأجرة أو أماكن عبادة أو احتفالات أو زيجات" سيخفض من 250 إلى 50 اعتبارا من اليوم الاثنين.

وفي 3 مناطق من كيبيك حيث باتت مدينتا مونتريال وكيبيك في مستوى "إنذار" (برتقالي) من انتشار الوباء ستحصر هذه التجمعات بمعدل 25 شخصا، وفق تصريحات دوبي.

ولا تطبق هذه القيود على قاعات العروض ودور السينما، حيث من الأسهل اعتماد إجراءات التباعد الاجتماعي.

06:07- تراجع الإصابات والوفيات في المكسيك

قالت وزارة الصحة المكسيكية أمس الأحد إنها سجلت 3542 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، و235 وفاة، وهو ما يمثل تراجعا مقارنة باليوم السابق الذي سجلت فيه 5167 إصابة و455 وفاة.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في المكسيك بلغ قرابة 700 ألف حالة، و73 ألفا و493 وفاة، غير أن هوغو لوبيز جاتيل نائب وزير الصحة المكسيكي قال إن العدد الفعلي للإصابات في البلاد أعلى بكثير من المعلن.

الهند: إعادة فتح "تاج محل" أمام الزوار رغم تزايد الإصابات بفيروس كورونا https://t.co/jB2ofvJOoT pic.twitter.com/hJGCrUjXD6 — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) September 21, 2020

05:54- الهند تعيد فتح تاج محل رغم تزايد العدوى

يفتح ضريح تاج محل الشهير في الهند أبوابه مجددا أمام الزوار اليوم، في خطوة رمزية تشير إلى عودة الحياة والأعمال لسابق عهدها في الهند التي باتت قاب قوسين أو أدنى من تجاوز الولايات المتحدة لتصبح أكبر بؤرة للجائحة في العالم.

وسجلت الهند -التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة- في المجمل 5.4 ملايين إصابة بالجائحة، وقالت وزارة الصحة اليوم إن عدد الإصابات الجديدة بالوباء بلغ في الساعات الـ24 الماضية 87 ألفا، في حين قضى المرض على 1130 شخصا.

ويعتبر ضريح تاج محل الرخامي بمدينة أغرا في جنوب نيودلهي من أشهر المعالم السياحية في العالم، ويجتذب نحو 7 ملايين زائر سنويا، لكنه لا يزال مغلقا منذ مارس/آذار الماضي عقب تفشي الوباء.

ويقول المسؤولون إن فتح الضريح سيتم في ظل قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي، إضافة إلى تحديد عدد الزوار اليومي بحيث لا يتجاوز 5 آلاف، أي ربع المعدل العادي، ولا يمكن شراء تذاكر للدخول إلا عبر الإنترنت.

05:20- الأرجنتين تمدد القيود

أصدرت الحكومة الأرجنتينية مرسوما بتمديد القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، والتي كانت البلاد فرضتها قبل 6 أشهر لوقف انتشار الوباء، حتى 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتطبق هذه القيود على منطقة العاصمة بوينس أيرس والمناطق الأخرى التي تأثرت بالوباء، وتمنع سكان هذه المناطق من مغادرة منازلهم إلا لأسباب محددة.

وتحتل الأرجنتين حاليا المركز العاشر عالميا في عدد الإصابات وذلك بتسجيلها أكثر من 630 ألف حالة، لكنها نجحت في إبطاء انتشار الفيروس بشكل أفضل بكثير من البرازيل المجاورة.

04:30- الإصابات في البرازيل تتجاوز 4.5 ملايين

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 16 ألفا و389 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و363 وفاة خلال 24 ساعة. وأوضحت أن هذه الأرقام لا تشمل ولايات توكانتينز وأمابا وهورايما لأنها لا تعلن بياناتها أيام الأحد.

وأظهرت بيانات الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في أكبر بلد بأميركا الجنوبية تجاوز 4.5 ملايين حالة منذ ظهور الوباء، وهو ما يضعها في المركز الثالث من حيث انتشار المرض عالميا بعد الولايات المتحدة والهند.

وتأتي البرازيل في الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات جراء الوباء بعد الولايات المتحدة، وذلك بنحو 137 ألف وفاة.

02:00- التحسن مستمر في فيكتوريا الأسترالية

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجيل حالتي وفاة جراء فيروس كورونا و11 إصابة، وذلك في استمرار للاتجاه النزولي في عدد الإصابات اليومية، وهو ما يضعها على الطريق نحو تخفيف المزيد من القيود.

وكانت الولاية -وهي بؤرة انتشار الفيروس في أستراليا- أعلنت في اليوم السابق تسجيل 5 وفيات و14 إصابة في أقل حصيلة يومية خلال 3 أشهر. وقد ساهم العزل العام المشدد في مدينة ملبورن عاصمة الولاية في تقليل عدد الإصابات اليومية بعدما لامس 700 حالة مطلع أغسطس/آب الماضي.

01:30- تخفيف قيود في مصر

قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة، مقابل 128 إصابة و17 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر حتى الأحد بلغ 102 ألف و15 إصابة، بينها 5770 وفاة، و89 ألفا و532 متعافيا.

وفي سياق تخفيف القيود، أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مفتوحة اعتبارا من 21 سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.

00:30- احتجاجات في مدريد

تظاهر محتجون ببعض المناطق الفقيرة التي تواجه عزلا عاما في العاصمة الإسبانية مدريد للمطالبة بتحسين الإمدادات الطبية والشكوى مما يصفونه بتمييز ضدهم من قبل السلطات.

وخرجت المظاهرات في 12 من بين 37 منطقة ستطبق فيها إجراءات العزل العام في مدريد. وزاد التوتر عندما هدد المحتجون بدخول مقر حكومة إقليم العاصمة.

وكانت حكومة إقليم مدريد أمرت يوم الجمعة بعزل عام اعتبارا من الاثنين في بعض المناطق الأكثر فقرا في المدينة وضواحيها حيث يسكن نحو 850 ألف نسمة، وذلك بعد قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في هذه المناطق.

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