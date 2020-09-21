وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى واشنطن لبحث ضمان تفوق جيشه

يغادر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن مساء اليوم الاثنين للقاء نظيره الأميركي مارك إسبر، وسيبحث ضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم إن غانتس سيتوجه إلى الولايات المتحدة على رأس وفد صغير من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين.

وأضافت أن غانتس سيناقش المشتريات العسكرية، والسياسة الدولية فيما يتعلق بإيران، ومنع تعزيز وترسيخ طهران في الشرق الأوسط، فضلا عن التعاون الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة.

من جهته، قال موقع واللا الإخباري الإسرائيلي إن غانتس سيبحث مع نظيره الأميركي والمسؤولين بالبيت الأبيض صفقة محتملة لبيع طائرات من طراز "إف-35" (F-35) للإمارات العربية المتحدة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ليست لديه شخصيا مشكلة إزاء بيع مقاتلات "إف-35" المتقدمة للإمارات، إلا أنه أقر باحتمال وجود مخاوف لدى آخرين، وذلك قبيل مراسم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في الأسابيع الماضية أن اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات لا يشمل الموافقة الإسرائيلية على بيع طائرات من طراز "إف-35" للإمارات.

وسبق لوزير الخارجية مايك بومبيو أن أكد في إسرائيل نهاية الشهر الماضي التزام الولايات المتحدة بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل بالمنطقة.

وإسرائيل هي الوحيدة في المنطقة التي تملك عشرات الطائرات من طراز "إف-35" أو الشبح.