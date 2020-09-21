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سياسة

تزامنا مع مظاهرات ضد السيسي.. مصريون يشتكون من صعوبة الوصول لمنصات التواصل

صور من مظاهرات الأحد (مواقع التواصل)
صور من مظاهرات الأحد (مواقع التواصل)
20/9/2020

اشتكى مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي في مصر من صعوبات في استخدام شبكة الإنترنت وخاصة موقع فيسبوك ومشاهدة مقاطع الفيديو.

جاء ذلك بالتزامن مع مظاهرات شهدتها مدن وقرى في أنحاء مصر للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد دعوات من رجل الأعمال محمد علي للتظاهر تبناها عدد كبير من قوى المعارضة.

وخرجت مظاهرات غاضبة في عدد من الأحياء والقرى في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وأسوان، ونشر ناشطون مقاطع فيديو تظهر تصدي قوات الأمن للمظاهرات وفضها بالقوة.

 

المصدر : خدمة سند

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