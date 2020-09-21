تزامنا مع مظاهرات ضد السيسي.. مصريون يشتكون من صعوبة الوصول لمنصات التواصل

اشتكى مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي في مصر من صعوبات في استخدام شبكة الإنترنت وخاصة موقع فيسبوك ومشاهدة مقاطع الفيديو.

جاء ذلك بالتزامن مع مظاهرات شهدتها مدن وقرى في أنحاء مصر للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد دعوات من رجل الأعمال محمد علي للتظاهر تبناها عدد كبير من قوى المعارضة.

وخرجت مظاهرات غاضبة في عدد من الأحياء والقرى في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وأسوان، ونشر ناشطون مقاطع فيديو تظهر تصدي قوات الأمن للمظاهرات وفضها بالقوة.

الفيسبوك ماله مش راضى يفتح من اللاب ليه كدا 😠 — Khaled (@Khaled25736432) September 20, 2020

وقفوا بث الفيديوهات علي فيسبوك

السيسي مش خايف خالص😂 — 🌺زهرة اللوتس🌺 (@wardesham38) September 20, 2020