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سياسة|هندوراس

تبتعد عن سياسة الحياد.. هندوراس تعتزم نقل سفارتها إلى القدس قبل نهاية العام

رئيس هندوراس (يسار) أجرى محادثات مع نتنياهو لتعزيز التحالف الإستراتيجي (رويترز)
رئيس هندوراس (يسار) أجرى محادثات مع نتنياهو لتعزيز التحالف الإستراتيجي (رويترز)
21/9/2020

أعلنت هندوراس أنها تأمل بنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس قبل نهاية العام، مما يضع حدا لسياسة الحياد التي اتبعتها منذ وقت طويل حيال أزمة الشرق الأوسط.

في المقابل، ستفتح إسرائيل مكتبا دبلوماسيا في تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس التي توجد فيها ثاني أكبر جالية فلسطينية بأميركا اللاتينية بعد تشيلي.

وقال خوان أورلاندو هيرنانديز رئيس هندوراس على تويتر إنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتعزيز التحالف الإستراتيجي، والاتفاق على موعد فتح سفارتين في تيغوسيغالبا والقدس تباعا، مضيفا "نأمل أن نخطو هذه الخطوة التاريخية قبل نهاية العام".

وكان هيرنانديز قد بدأ العام الماضي بالابتعاد عن سياسة الحياد الثابتة والقديمة التي اتبعتها بلاده فيما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي وقت سابق، فتحت إسرائيل مكتبا تمثيليا في تيغوسيغالبا الشهر الماضي، حيث قال هيرنانديز حينها إن "هندوراس تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونحن واثقون أن هذا الاعتراف سيكون بركة كبيرة ويحمل فوائد متبادلة".

ويأتي بيان هندوراس بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق هذا الشهر أن صربيا وكوسوفو ستفتحان سفارتين أيضا في القدس.

المصدر : وكالات

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