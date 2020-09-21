اتهما بتفجير حافلة تقل إسرائيليين.. محكمة بلغارية تقضي بالسجن مدى الحياة لشخصين من أصل لبناني

قضت محكمة بلغارية اليوم الاثنين بسجن رجلين مدى الحياة في قضية تفجير حافلة عام 2012 أدى إلى مقتل 5 سياح إسرائيليين وسائق بلغاري في مطار بمدينة بورغاس.

وأدانت المحكمة الجنائية المتخصصة الأسترالي من أصل لبناني ميلاد فرح (39 عاما)، والكندي من أصل لبناني حسن الحاج حسن (32 عاما)، لضلوعهما في الهجوم الذي وقع يوم 18 يوليو/تموز 2012، وجرت محاكمة الرجلين غيابيا.

ونطقت القاضية أديلينا إيفانوفا الحكم أمام نحو 15 صحفيا، وقالت إن حيثيات الحكم سوف تنشر في وقت لاحق، ويمكن الطعن على الحكم خلال 15 يوما.

ووقع الهجوم عندما فجر رجل يحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية قنبلة في حقيبة ظهر كان يحملها بالقرب من حافلة في المطار، وقتل المهاجم -الذي قالت السلطات إنه يدعى محمد حسن الحسيني- في التفجير.

وألقت السلطات البلغارية باللوم على جماعة حزب الله اللبنانية في الهجوم الذي أسفر كذلك عن إصابة 38 سائحا إسرائيليا، فيما نفى الحزب أي دور له في الهجوم.

ونتيجة للهجوم وضع الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري للحزب على قائمته للمنظمات الإرهابية.